Ao mesmo tempo em que acontecem os últimos preparativos para o Acampamento Farroupilha aqui no Estado, um grupo “mais ao norte do mundo” também organiza os detalhes para celebrar a tradição gaúcha. O grupo Vikings de Bombacha promove no dia 14 de setembro, na zona rural de Oslo, capital da Noruega, uma imersão na cultura do Rio Grande do Sul. É a quinta edição do evento e, neste ano, contará com a presença de gaúchos de outras partes da Europa.