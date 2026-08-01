Rio Jacuí sobe e 400 famílias são afetadas pela cheia em Eldorado do Sul

O aumento do nível do Rio Jacuí em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, já deixa famílias fora de casa. Segundo a Defesa Civil municipal, em 24 horas, o nível do rio subiu quase meio metro e pelo menos 400 famílias foram afetadas pelo avanço da água.

O município tem 16 pessoas abrigadas e 80 famílias desalojadas. Além disso, 311 famílias pediram paletes para ajudar a elevar os móveis dentro de casa. Cerca de 390 casas foram atingidas pela cheia.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Maria Binfaré Cézar também foi atingida e a Estratégia Saúde da Família (ESF) Picada foi fechada. Os equipamentos do local estão sendo remanejados.

Além disso, trinta cachorros de rua foram acolhidos em abrigos.

O nível do rio na tarde desta sexta-feira era de 3m23cm. A cota de inundação é de 2m55cm na região. Conforme a prefeitura, os pontos críticos são os bairros Cidade Verde, Vila da Paz, Picada e o Assentamento Irga. Na tarde de quinta-feira (30), a marca da água estava em 2m78cm.

O sentimento, por parte dos moradores que passavam por mais uma cheia, era de frustração:

— Eu sinto uma impotência de tudo. De ver as pessoas precisando e não poder fazer nada porque para a gente mesmo já está difícil. Mais uma vez isso acontecendo e as pessoas que têm a renda mais baixa são as que mais sofrem. Hoje mesmo eu vi um casal com duas crianças carregando as coisas nas costas — relatou Vicentina da Silva, 78 anos, que teve a casa invadida pela água.

Leia Mais Com elevação do rio, água invade ruas em municípios do Vale do Sinos

No bairro Cidade Verde, ao menos 10 ruas estão alagadas. A Avenida Lucas Espindola e todas as transversais apresentam acúmulo de água. Na quinta, o rio havia atingido apenas parte da Rua Z, uma das mais próximas da margem do Jacuí.

Lígia Ribeiro da Silva foi afetada pela cheia. Rochane Carvalho / Agência RBS

— Eu decidi sair porque a água já está em 1m50cm dentro de casa. Não tem mais condições de ficar. Está todo mundo saindo para abrigo ou casa de amigos. Todo ano é assim. Tem gente que mora aqui a 40 anos e é sempre a mesma coisa. É cada vez pior. Estamos esquecidos aqui — contou a moradora Lígia Ribeiro da Silva, de 40 anos, enquanto carrega o carro com os pertences retirados de casa.

Ilhas de Porto Alegre

O nível do Guaíba na Ilha da Pintada era de 2m34cm perto das 18h, superando a cota de inundação de 2m10cm. De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, a previsão é que o Guaíba suba mais um pouco até este sábado (1) e depois comece a declinar.

Leia Mais Novo boletim mantém previsão de alta do Guaíba até sábado, mas sem ultrapassar cota de inundação

As ruas beira-rio já estão tomadas pela água nas ilhas, especialmente a Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e Nossa Senhora Aparecida, na Ilha Grande dos Marinheiros. Na Pintada, o alagamento já avançou uma quadra em comparação com dias anteriores, chegando na Rua Bananal.

A Defesa Civil de Porto Alegre se reuniu nesta sexta com jipeiros voluntários para alinhar ações de apoio às comunidades atingidas. O apoio servirá para ampliar a capacidade de atendimento em locais de difícil acesso. Cerca de 150 bombonas de água potável foram distribuídas pelos voluntários no braço norte da Ilha Grande dos Marinheiros, após a Ponte Nova.