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Rio Jacuí sobe e 400 famílias são afetadas pela cheia em Eldorado do Sul

O nível do rio na tarde desta sexta-feira era de 3m23cm. A cota de inundação é de 2m55cm na região

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Rochane Carvalho

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