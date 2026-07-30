"Vontade de sair eu tenho. Mas comprar onde?": cheia do Rio dos Sinos preocupa moradores em São Leopoldo

A água do Rio dos Sinos seguia entrando em casas da Rua das Camélias, no bairro Pinheiro, em São Leopoldo, na manhã desta quinta-feira (30). O rio marcava 4m79cm, ou 29 centímetros acima da cota de inundação, e a prefeitura projeta que a cheia atinja o pico na sexta-feira (31), quando o nível deve ficar entre 5m10cm e 5m30cm.
A cota de inundação é a marca a partir da qual o rio deixa de escoar dentro do leito e começa a atingir áreas habitadas. Em São Leopoldo, ela está fixada em 4m50cm, medida na régua da estação Ponte 25 de Julho.
Na manhã desta quinta-feira, a água já ocupava trechos da rua e avançava sobre pátios e garagens. Os moradores acompanham a subida centímetro a centímetro e temem que o rio avance ainda mais sobre as casas nas próximas horas.
Em alguns terrenos da região, placas de "vende-se" indicam que há quem já tenha desistido de esperar a próxima cheia.
"Vou comprar onde?"
O mecânico automotivo Adriano Cardoso, de 51 anos, é um dos que fazem essa conta há anos. A cada temporal na bacia do Sinos, a rotina se repete: acompanhar a previsão, medir quantos centímetros faltam para a água chegar ao portão e decidir o que tirar do chão de casa.
A vontade de deixar o bairro existe, mas esbarra em uma questão prática: o valor que um imóvel em área alagadiça alcança no mercado.
— Vontade de sair eu tenho. Mas comprar onde? Com o dinheiro daqui (do imóvel onde mora), vou comprar onde? Não tem como fazer. Tem que inventar — pondera Cardoso, morador da Rua das Camélias.
Como a água chega à rua
Na Rua das Camélias, boa parte da água não vem por transbordamento direto do rio, mas sim pelo sistema de drenagem.
Com o Sinos em nível elevado, a pressão impede que a rede pluvial escoe normalmente, e a água retorna pelos bueiros e bocas de lobo, alagando a via de dentro para fora. A rua fica junto ao banhado do Sinos, uma das áreas mais baixas do município.
Segundo a prefeitura, todas as casas de bombas e as bombas anfíbias da cidade estão em funcionamento. A casa de bombas da Avenida João Corrêa opera de forma alternada, com quatro ou cinco equipamentos ligados, conforme a demanda.
Água também na Rua da Praia
Em outro ponto da cidade, a Rua da Praia repete o cenário de alagamento. A via corre colada ao Rio dos Sinos e é sempre a primeira a receber água quando o nível ultrapassa a cota de inundação.
Nesta quinta-feira, a pista já estava tomada em alguns trechos, e a interdição parcial, em vigor desde o início da semana, seguia valendo, com circulação liberada apenas para moradores.
É nessa rua que funciona a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam), onde a água já alcançou o entorno do prédio. A pasta acompanha a cheia de perto e trabalha com a expectativa de estabilização do rio nos próximos dias.
O que a prefeitura projeta para sexta-feira
O rio apresenta estabilidade neste momento, mas o município trabalha com a hipótese de que o pico da cheia ocorra na sexta-feira, variando entre 5m10cm e 5m30cm.
Mesmo com a redução da chuva prevista para os próximos dias, o nível deve continuar elevado por causa do volume de água que ainda desce das regiões mais altas da bacia, efeito que costuma levar horas para chegar a São Leopoldo.
O plano de contingência municipal prevê que, a partir de 5m10cm, a água comece a atingir a Rua Alberto Ramos e o bairro São Geraldo. O alerta para as áreas protegidas por diques só é acionado em um patamar bem superior, quando o rio se aproxima dos 6m50cm.
Na maior enchente da história da cidade, em maio de 2024, o Sinos ultrapassou os oito metros e atingiu mais de 180 mil pessoas.
Para sexta-feira, quando o rio deve alcançar o ponto máximo, a expectativa é de tempo firme.
Quando o rio deve voltar ao normal
O nível deve permanecer próximo do pico no sábado (1º) e começar a recuar lentamente a partir daí. A projeção da prefeitura indica que o Rio dos Sinos volte a ficar abaixo da cota de inundação entre os dias 4 e 5 de agosto. O nível considerado normal para o rio em São Leopoldo é de 2m50cm.