"Vontade de sair eu tenho. Mas comprar onde?": cheia do Rio dos Sinos preocupa moradores em São Leopoldo

Moradores acompanham subida da água na Rua das Camélias, bairro Pinheiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cota de inundação é a marca a partir da qual o rio deixa de escoar dentro do leito e começa a atingir áreas habitadas. Em São Leopoldo, ela está fixada em 4m50cm, medida na régua da estação Ponte 25 de Julho.

Na manhã desta quinta-feira, a água já ocupava trechos da rua e avançava sobre pátios e garagens. Os moradores acompanham a subida centímetro a centímetro e temem que o rio avance ainda mais sobre as casas nas próximas horas.

Em alguns terrenos da região, placas de "vende-se" indicam que há quem já tenha desistido de esperar a próxima cheia.

"Vou comprar onde?"

Na Rua das Camélias, a cada temporal na bacia do Sinos, a rotina de preocupação com o nível da água se repete. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O mecânico automotivo Adriano Cardoso, de 51 anos, é um dos que fazem essa conta há anos. A cada temporal na bacia do Sinos, a rotina se repete: acompanhar a previsão, medir quantos centímetros faltam para a água chegar ao portão e decidir o que tirar do chão de casa.

A vontade de deixar o bairro existe, mas esbarra em uma questão prática: o valor que um imóvel em área alagadiça alcança no mercado.

— Vontade de sair eu tenho. Mas comprar onde? Com o dinheiro daqui (do imóvel onde mora), vou comprar onde? Não tem como fazer. Tem que inventar — pondera Cardoso, morador da Rua das Camélias.

Como a água chega à rua

Na Rua das Camélias, boa parte da água não vem por transbordamento direto do rio, mas sim pelo sistema de drenagem.

Com o Sinos em nível elevado, a pressão impede que a rede pluvial escoe normalmente, e a água retorna pelos bueiros e bocas de lobo, alagando a via de dentro para fora. A rua fica junto ao banhado do Sinos, uma das áreas mais baixas do município.

Segundo a prefeitura, todas as casas de bombas e as bombas anfíbias da cidade estão em funcionamento. A casa de bombas da Avenida João Corrêa opera de forma alternada, com quatro ou cinco equipamentos ligados, conforme a demanda.

Água também na Rua da Praia

Nesta quinta-feira, a pista já estava tomada pela água em alguns trechos da Rua da Praia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em outro ponto da cidade, a Rua da Praia repete o cenário de alagamento. A via corre colada ao Rio dos Sinos e é sempre a primeira a receber água quando o nível ultrapassa a cota de inundação.

Nesta quinta-feira, a pista já estava tomada em alguns trechos, e a interdição parcial, em vigor desde o início da semana, seguia valendo, com circulação liberada apenas para moradores.

É nessa rua que funciona a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam), onde a água já alcançou o entorno do prédio. A pasta acompanha a cheia de perto e trabalha com a expectativa de estabilização do rio nos próximos dias.

Água alcançou o entorno do prédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam). Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que a prefeitura projeta para sexta-feira

O rio apresenta estabilidade neste momento, mas o município trabalha com a hipótese de que o pico da cheia ocorra na sexta-feira, variando entre 5m10cm e 5m30cm.

Mesmo com a redução da chuva prevista para os próximos dias, o nível deve continuar elevado por causa do volume de água que ainda desce das regiões mais altas da bacia, efeito que costuma levar horas para chegar a São Leopoldo.

O plano de contingência municipal prevê que, a partir de 5m10cm, a água comece a atingir a Rua Alberto Ramos e o bairro São Geraldo. O alerta para as áreas protegidas por diques só é acionado em um patamar bem superior, quando o rio se aproxima dos 6m50cm.

Na maior enchente da história da cidade, em maio de 2024, o Sinos ultrapassou os oito metros e atingiu mais de 180 mil pessoas.

Para sexta-feira, quando o rio deve alcançar o ponto máximo, a expectativa é de tempo firme.

Quando o rio deve voltar ao normal