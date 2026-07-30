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"Vontade de sair eu tenho. Mas comprar onde?": cheia do Rio dos Sinos preocupa moradores em São Leopoldo

Água já invade residências no bairro Pinheiro; prefeitura prevê pico de inundação na sexta-feira (31)

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Leonardo Martins

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