Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil do Estado 

Em reunião com o governador Eduardo Leite (PSD) na manhã deste domingo (19), a Defesa Civil do Estado informou que, apesar de regiões na fronteira e no centro do Estado seguirem em alerta, a previsão é de que o volume de chuva seja menor do que o prognóstico divulgado anteriormente.
Ainda assim, são esperados vendavais e chuva intensa ao longo do dia, que devem seguir em direção aos municípios do noroeste e norte do Estado e, pontualmente, para os Vales. Não há previsão de que rios atinjam a cota de inundação.
— É impossível o Estado não ter qualquer tipo de impacto quando você tem um volume grande de chuvas como esse, mas não há previsão, até aqui, de inundações de maiores proporções — afirmou Leite após a reunião.
O chefe da Defesa Civil estadual, Coronel Luciano Boeira, explicou que a frente fria que vinha da Argentina perdeu intensidade ao passar pela Fronteira, um dos motivos pelos quais o volume de chuva foi menor do que o previsto.
Até o momento, as tempestades já causaram danos em 21 cidades gaúchas e 10 pessoas estão desalojadas, segundo o último boletim da Defesa Civil, publicado às 9h deste domingo.
São eles:
1. Aceguá
2. Agudo
3. Alegrete
4. Arroio Grande
5. Bagé
6. Cerro Branco
7. Gramado
8. Jaguari
9. Novo Cabrais
10. Paraíso do Sul
11. Pinheiro Machado
12. Quaraí
13. Santa Maria
14. Santa Vitória do Palmar
15. Santiago
16. Santo Ângelo
17. São Borja
18. São Francisco de Assis
19. São Marinho da Serra
20. São Pedro do Sul
Uruguaiana
O número de consumidores sem energia elétrica também subiu, passando de 9 mil para 22 mil neste domingo.