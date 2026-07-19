Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil do Estado 

Reunião entre Defesa Civil e o governador Eduardo Leite. Maurício Tonetto / Secom/RS

Em reunião com o governador Eduardo Leite (PSD) na manhã deste domingo (19), a Defesa Civil do Estado informou que, apesar de regiões na fronteira e no centro do Estado seguirem em alerta, a previsão é de que o volume de chuva seja menor do que o prognóstico divulgado anteriormente.

Ainda assim, são esperados vendavais e chuva intensa ao longo do dia, que devem seguir em direção aos municípios do noroeste e norte do Estado e, pontualmente, para os Vales. Não há previsão de que rios atinjam a cota de inundação.

— É impossível o Estado não ter qualquer tipo de impacto quando você tem um volume grande de chuvas como esse, mas não há previsão, até aqui, de inundações de maiores proporções — afirmou Leite após a reunião.

O chefe da Defesa Civil estadual, Coronel Luciano Boeira, explicou que a frente fria que vinha da Argentina perdeu intensidade ao passar pela Fronteira, um dos motivos pelos quais o volume de chuva foi menor do que o previsto.

Até o momento, as tempestades já causaram danos em 21 cidades gaúchas e 10 pessoas estão desalojadas, segundo o último boletim da Defesa Civil, publicado às 9h deste domingo.

São eles:

1. Aceguá

2. Agudo

3. Alegrete

4. Arroio Grande

5. Bagé

6. Cerro Branco

7. Gramado

8. Jaguari

9. Novo Cabrais

10. Paraíso do Sul

11. Pinheiro Machado

12. Quaraí

13. Santa Maria

14. Santa Vitória do Palmar

15. Santiago

16. Santo Ângelo

17. São Borja

18. São Francisco de Assis

19. São Marinho da Serra

20. São Pedro do Sul

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