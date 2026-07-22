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Vice-prefeito de Lajeado diz que atraso em alerta de inundação dificultou resgates: "Não contávamos com uma alteração tão rápida"

Até a noite de terça-feira, Defesa Civil e Serviço Geológico do Brasil não previam que a região ultrapassaria a cota de inundação de 19 metros, mas o nível chegou a 23 metros nesta quarta-feira

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Gabriela Plentz

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