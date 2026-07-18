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Noite de vendaval
Notícia

Vento forte derruba postes e destelha casas na Campanha e na Fronteira Oeste

Região está sob alerta vermelho para tempestade e rajadas de vento de até 90km/h neste final de semana

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