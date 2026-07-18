Vento forte derruba postes e destelha casas na Campanha e na Fronteira Oeste

Postes caídos em Bagé. Divulgação / RBS TV

O vendaval que atinge o Rio Grande do Sul desde a noite de sexta-feira (17), causou transtornos em pelo menos 11 municípios, sobretudo nas regiões da Fronteira Oeste e da Campanha.

Bagé, na Campanha, foi uma das cidades atingidas. O vento forte derrubou árvores e postes, deixando mais de 2,2 mil clientes sem luz durante a tarde de sexta-feira. Aceguá, na mesma região, relatou danos no telhado de apenas uma residência.

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Já Alegrete, na Fronteira Oeste, informou danos nos telhados de 10 residências, nos bairros José de Abreu, Inês, Getúlio Vargas e Santos Dumont. A Defesa Civil entregou lonas e materiais para reparos. Ninguém precisou sair de casa. Em Quaraí, uma construção caiu sobre uma casa, mas ninguém ficou ferido.

Em São Borja, três pessoas ficaram desalojadas após o telhado de uma residência ficar danificado. Além disso, duas árvores caíram. Estragos também foram relatados em São Francisco de Assis, onde telhados de duas casas e uma igreja foram atingidos pela ventania. Houve falta de energia elétrica em diversos bairros devido à queda de árvores.

São Martinho da Serra informou sete residências destelhadas e oito árvores derrubadas, mas ninguém ficou ferido. Queda de vegetal também foi relatada em Uruguaiana.

Região Central

Santa Maria, na Região Central, informou danos nos telhados de cinco residências, nos bairros Divina Providência, Noal, Passo da Areia e Patronato, além da queda de tapume no Centro. Já em São Pedro do Sul, o vendaval causou danos no telhado de uma escola e queda de uma árvore.

Santiago informou queda de árvores na BR 287, que já foram retiradas.