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Rajadas de vento de mais de 100 km/h deixam cinco mortos no Rio de Janeiro e em São Paulo

Ventania provocou também transtornos no transporte coletivo e em aeroportos

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