Rajadas de vento de mais de 100 km/h deixam cinco mortos no Rio de Janeiro e em São Paulo

Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo registraram ao menos cinco mortes provocadas por rajadas de vento de mais de 100 km/h. A ventania provocou também transtornos no transporte coletivo e em aeroportos.
No Rio, duas pessoas morreram e uma está desaparecida. O vento provocou, ainda, apagão nos bairros da capital e da Baixada Fluminense, paralisou trens e metrô, além de sinaleiras estragadas, causando problemas no trânsito, segundo o g1. Além disso, houve queda de árvores em diversos pontos do Grande Rio.
O prefeito Eduardo Cavaliere foi às redes sociais pedir que a população evite deslocamentos no dia de hoje:
"Atenção moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta pra casa hoje evitar áreas abertas e marquises de prédios (...) Aqueles que puderem por favor evitar deslocamentos que não sejam essenciais".
O portal ainda informou que os ventos chegaram a 105 km/h em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, que entrou em estágio 2 de alerta. A ventania começou a diminuir por volta das 17h50min, mas há previsão de chuva para a noite.
Os ventos provocaram transtornos em diferentes pontos do Grande Rio. Houve relatos de falta de energia em bairros como Botafogo, Barra da Tijuca, São Conrado, Glória, Flamengo, Copacabana, São Cristóvão, Ipanema e Tijuca, na capital, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O aeroporto Santos Dumont foi fechado para pousos e decolagens. A operação no Galeão foi mantida, mas quatro voos foram desviados.
Nas praias do Rio, banhistas deixaram a faixa de areia de Ipanema, na zona sul da cidade, por causa da ventania.
Mortes em São Paulo
Em São Paulo, a ventania também causou transtornos, incluindo três mortes. De acordo com a Defesa Civil, o primeiro caso ocorreu em Santos, onde um homem morreu após ser atingido por uma árvore. A segunda vítima faleceu depois que uma árvore caiu sobre o carro que dirigia em Cesário Lange, na Região Metropolitana de Sorocaba.
Em São Sebastião, no litoral norte paulista, também foi registrada uma morte. Um homem que estava em uma embarcação de pesca morreu após o barco naufragar durante a tempestade. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas.
A Defesa Civil ainda disparou alerta sobre a ventania, ressacas no litoral e chuva de granizo, reflexo da passagem de uma frente fria. No interior, as rajadas superaram 120 km/h.
A ventania paralisou as operações do Porto de Santos por mais de quatro horas, além de interromper a travessia de balsas entre Santos e Guarujá e entre Ilhabela e São Sebastião. A mudança no clima fez os banhistas saírem às pressas das praias. Vídeos nas redes sociais mostram a ventania sacudindo as árvores, levando faixas e papéis pelo ar e barcos à deriva.
Na capital paulista, após o início da ventania dezenas de milhares de imóveis ficaram sem luz e voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Em Botucatu, uma árvore caiu sobre a rede elétrica e atingiu um carro, onde estava um casal, que foi resgatado pelos bombeiros.