Vale do Paranhana sofre com inundações e moradores precisam deixar as suas casas

O acúmulo de chuva provocou alagamentos em municípios do Vale do Paranhana na manhã desta quarta-feira (29). Rolante, Três Coroas, Igrejinha e Taquara registram impactos da elevação dos rios. Em algumas cidades, famílias precisaram deixar as suas casas e buscar abrigo.
Em Rolante, o primeiro curso d'água a transbordar foi o Arroio Areia, um afluente do Rio dos Sinos, que inundou ruas do bairro Grassmann. Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Dilcinei Nunes, este é o primeiro bairro atingido quando o arroio extravasa. Durante a manhã, porém, o nível da água começou a baixar.
Na Rua Alfredo Wust, na região central, um HB20 ficou parcialmente coberto pelas águas. A condutora e a mãe dela, uma idosa de 80 anos, tentavam deixar o município quando foram surpreendidas pela elevação do nível da água.
— Elas estavam indo para uma consulta em Taquara. Ouvi quando ela gritou: "Tem que tirar minha mãe do carro" — descreve a moradora Joceli Sparremberger, de 57 anos.
A idosa precisou da ajuda de um morador para sair do veículo pela janela. Em seguida, Joceli acolheu as duas em sua casa.
— Elas estavam muito molhadas. Perguntei se elas queriam tomar um banho, se secar e tomar um café quente. A gente precisa se ajudar nessas horas — disse.
Próximo da casa de Joceli, o principal acesso a Rolante ficou totalmente alagado, impedindo a passagem de quem chega pela RS-239. No fim da manhã, com o recuo da água, passou a ser possível fazer o acesso em veículos de maior porte, como caminhões.
Apesar da situação, poucos moradores deixaram suas casas. A prefeitura montou dois abrigos em escolas municipais, mas apenas cerca de 10 pessoas procuraram esses locais. A expectativa da Defesa Civil é de que o nível da água continue baixando ao longo do dia, liberando as ruas.
— Hoje a gente até agradece por não ter sido tão forte, não teve tanta correnteza. A gente tem medo do que ainda vem das próximas chuvas — diz Joceli.
Outras áreas da cidade seguem afetadas pela cheia do Rio Rolante, como o bairro Contestado, a região central, o acesso ao município pela rótula da RS-239 e a saída para Rolantinho.
A prefeitura montou dois abrigos para atender moradores desalojados: um na Escola Souza Cruz e outro na Escola Frei Miguelinho. Até o momento, o município ainda contabiliza o número de pessoas que precisaram deixar as suas residências.
Em Três Coroas, cerca de cem pessoas permanecem acolhidas no abrigo instalado no ginásio municipal. Segundo a Defesa Civil, a expectativa é de que o Rio Paranhana continue baixando ao longo da manhã, após a redução dos níveis dos afluentes.
O coordenador da Defesa Civil de Três Coroas, Augusto Dreher, afirma que o plano de evacuação dos bairros foi iniciado por volta da 1h, quando houve rápida elevação do nível do rio. Com a redução da água, a orientação começa a ser para que as famílias retornem às suas casas e iniciem a limpeza dos imóveis. O abrigo permanecerá aberto durante todo o dia para atender quem ainda não puder voltar.
Apesar da redução no nível do rio, a Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos de terra.
— Nosso município é de alto risco para deslizamento, por isso, nossas equipes estão monitorando áreas consideradas mais vulneráveis. Estamos fazendo essas verificações — explica o coordenador.
Em razão dos alagamentos, duas escolas municipais de Educação Infantil, a Arco-Íris e a Bem Me Quer, tiveram as atividades suspensas nesta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil, todos os acessos a Três Coroas permanecem liberados, sem bloqueios.