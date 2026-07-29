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Excesso de chuva
Notícia

Vale do Paranhana sofre com inundações e moradores precisam deixar as suas casas

Rolante, Três Coroas, Igrejinha e Taquara registram impactos da elevação dos rios

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Leticia Mendes

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Mary Silva

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