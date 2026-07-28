Turista holandês morre durante passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu

Um turista holandês, de 26 anos, morreu durante uma atividade do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, nesta terça-feira (28). Ele estava com namorada, quatro familiares dela e dois tripulantes, quando a embarcação virou. As oito pessoas caíram nas água das Cataratas do Iguaçu.
Segundo o g1, todos foram resgatados da água e duas pessoas seguem internadas. O homem que morreu foi atendido inicialmente pela equipe do parque e posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.
A família holandesa havia chegado a Foz do Iguaçu na segunda-feira (27) e iria embora da cidade na quinta-feira (30).
Até o momento, as identidades dos turistas não foram divulgadas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
Investigação
Após o acidente, uma equipe da Marinha do Brasil compareceu ao local para realizar os levantamentos iniciais e acompanhar as medidas adotadas pela equipe de emergência que atendeu o caso.
Segundo o órgão, a Capitania Fluvial do Rio Paraná seguirá com as investigações do caso.
De acordo com as investigações, entre 11h e 13h — horário no qual o acidente aconteceu — a vazão média registrada nas cataratas estava em 4,3 milhões de litros de água por segundo. O valor considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Ainda não foram encontradas ligações diretas entre a vazão da água e o acidente.
A empresa Macuco Safari, responsável pelo passeio, informou que as atividades do parque foram suspensas após o incidente. Eles se manifestaram em nota (veja abaixo).
Veja a nota da empresa Macuco Safari
"A empresa Macuco Safari informa que, por volta das 12h desta terça-feira, ocorreu um acidente envolvendo uma de suas embarcações durante a operação de passeio nas Cataratas do Iguaçu. Seis pessoas estavam a bordo de uma das embarcações, entre elas quatro turistas holandeses.
Todos foram resgatados imediatamente após o ocorrido, com atuação integrada das equipes operacionais e dos órgãos públicos de resgate. Dois deles foram encaminhados para o hospital de Foz do Iguaçu.
Apesar de todos os esforços das equipes de socorro, uma das vítimas não resistiu e faleceu. A empresa manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de um dos turistas e solidariza-se com os familiares e amigos da vítima. Ela segue prestando assistência às vítimas, oferecendo todo o suporte necessário.
No momento, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação.
O Macuco Safari é uma empresa que atua há mais de 40 anos no Parque Nacional do Iguaçu, recebendo visitantes do mundo inteiro. É uma empresa comprometida com a segurança dos seus clientes, possuindo todas as certificações e licenças, operando com veículos elétricos e embarcações modernas e seguras."