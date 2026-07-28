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Turista holandês morre durante passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu

Barco virou e família caiu na água. Marinha investiga as causas do incidente, e as atividades no local estão suspensas

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