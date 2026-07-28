Turista holandês morre durante passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu

Empresa de turismo Macuco Safari oferece passeio à barco no Parque Nacional do Iguaçu. Cesar Muller / Urbia Cataratas – Parque Nacional do Iguaçu / Divulgação

Um turista holandês, de 26 anos, morreu durante uma atividade do Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, nesta terça-feira (28). Ele estava com namorada, quatro familiares dela e dois tripulantes, quando a embarcação virou. As oito pessoas caíram nas água das Cataratas do Iguaçu.

Segundo o g1, todos foram resgatados da água e duas pessoas seguem internadas. O homem que morreu foi atendido inicialmente pela equipe do parque e posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.

A família holandesa havia chegado a Foz do Iguaçu na segunda-feira (27) e iria embora da cidade na quinta-feira (30).

Até o momento, as identidades dos turistas não foram divulgadas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Investigação

Após o acidente, uma equipe da Marinha do Brasil compareceu ao local para realizar os levantamentos iniciais e acompanhar as medidas adotadas pela equipe de emergência que atendeu o caso.

Segundo o órgão, a Capitania Fluvial do Rio Paraná seguirá com as investigações do caso.

De acordo com as investigações, entre 11h e 13h — horário no qual o acidente aconteceu — a vazão média registrada nas cataratas estava em 4,3 milhões de litros de água por segundo. O valor considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Ainda não foram encontradas ligações diretas entre a vazão da água e o acidente.

A empresa Macuco Safari, responsável pelo passeio, informou que as atividades do parque foram suspensas após o incidente. Eles se manifestaram em nota (veja abaixo).

Veja a nota da empresa Macuco Safari

"A empresa Macuco Safari informa que, por volta das 12h desta terça-feira, ocorreu um acidente envolvendo uma de suas embarcações durante a operação de passeio nas Cataratas do Iguaçu. Seis pessoas estavam a bordo de uma das embarcações, entre elas quatro turistas holandeses.

Todos foram resgatados imediatamente após o ocorrido, com atuação integrada das equipes operacionais e dos órgãos públicos de resgate. Dois deles foram encaminhados para o hospital de Foz do Iguaçu.

Apesar de todos os esforços das equipes de socorro, uma das vítimas não resistiu e faleceu. A empresa manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de um dos turistas e solidariza-se com os familiares e amigos da vítima. Ela segue prestando assistência às vítimas, oferecendo todo o suporte necessário.

No momento, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação.