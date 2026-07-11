Temporal provoca danos em ao menos cem casas e afeta 400 pessoas em Eldorado do Sul

O temporal com chuva, vento e granizo que atingiu o município de Eldorado do Sul no início da manhã deste sábado (11) provocou estragos na região de Parque Eldorado e derrubou uma árvore sobre a BR-290.

A Defesa Civil do município estima que ao menos cem residências foram danificadas por conta da tempestade, sendo destelhadas, com 400 pessoas afetadas. A área central do município registrou chuva, mas sem queda de granizo e não há relatos de danos.

— Ainda estamos recebendo chamados, então é possível que esse número aumente. Foi um temporal rápido, mas com bastante granizo, o que causou essa série de estragos — explica o coordenador da Defesa Civil do município, Mário Rocha.

Equipes da Defesa Civil e dos bombeiros estão em Parque Eldorado fazendo o atendimento das famílias atingidas.

Morador do local há 28 anos, Claudionir Goulart de Souza, 62 anos, deparou com o mercado e a loja que mantém na comunidade há quase duas décadas destruídos no começo da manhã. Os telhados foram arrancados com a força do vento, por volta das 5h30min.

— A gente se assustou bastante. Veio caindo tudo. Era um mercado e cancha de bocha. Arrancou tudo, as telhas, as placas solares — descreveu sobre o investimento em energia solar que foi totalmente danificado.

O comerciante tentava pela manhã cobrir o que era possível com lonas e novas telhas.

— Molhou tudo dentro. Nunca vi uma coisa dessas. Foi meia hora, mas foi muito forte — diz.

Em frente ao mercado destruído, crianças brincavam enchendo baldes com o gelo, que ainda estava acumulado em frente ao local no início da manhã.

Claudionir Goulart de Souza tentou registrar os danos que teve após a passagem do temporal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Do outro lado da BR-290, ainda em Parque Eldorado, árvores foram arrancadas e postes tombaram, deixando a fiação caída sobre as estradas. Na mesma localidade, um santuário, que abriga cerca de 300 animais, teve estruturas destruídas. Moradores enfrentam ainda a falta de energia elétrica na região.

Queda de árvore e caminhão tombado na BR-290

Ainda em razão do temporal, próximo na BR-290, o telhado de um pavilhão foi arrancado com a força do vento, atingindo a rede elétrica e danificando painéis solares.

Na mesma rodovia, houve queda de uma árvore na BR-290, na altura do quilômetro 115. Os motoristas, que seguem em direção ao Interior, precisam desviar pelo acostamento. A área está sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).