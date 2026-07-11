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Chuva, vento e granizo
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Temporal provoca danos em ao menos cem casas e afeta 400 pessoas em Eldorado do Sul

Residências do Parque Eldorado foram atingidas no inicio da manhã deste sábado (11). Na BR-290, árvore caiu sobre a pista e caminhão perdeu o controle

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Leticia Mendes

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