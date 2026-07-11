Temporal provoca danos em ao menos cem casas e afeta 400 pessoas em Eldorado do Sul

O temporal com chuva, vento e granizo que atingiu o município de Eldorado do Sul no início da manhã deste sábado (11) provocou estragos na região de Parque Eldorado e derrubou uma árvore sobre a BR-290.
A Defesa Civil do município estima que ao menos cem residências foram danificadas por conta da tempestade, sendo destelhadas, com 400 pessoas afetadas. A área central do município registrou chuva, mas sem queda de granizo e não há relatos de danos.
— Ainda estamos recebendo chamados, então é possível que esse número aumente. Foi um temporal rápido, mas com bastante granizo, o que causou essa série de estragos — explica o coordenador da Defesa Civil do município, Mário Rocha.
Equipes da Defesa Civil e dos bombeiros estão em Parque Eldorado fazendo o atendimento das famílias atingidas.
Morador do local há 28 anos, Claudionir Goulart de Souza, 62 anos, deparou com o mercado e a loja que mantém na comunidade há quase duas décadas destruídos no começo da manhã. Os telhados foram arrancados com a força do vento, por volta das 5h30min.
— A gente se assustou bastante. Veio caindo tudo. Era um mercado e cancha de bocha. Arrancou tudo, as telhas, as placas solares — descreveu sobre o investimento em energia solar que foi totalmente danificado.
O comerciante tentava pela manhã cobrir o que era possível com lonas e novas telhas.
— Molhou tudo dentro. Nunca vi uma coisa dessas. Foi meia hora, mas foi muito forte — diz.
Em frente ao mercado destruído, crianças brincavam enchendo baldes com o gelo, que ainda estava acumulado em frente ao local no início da manhã.
Do outro lado da BR-290, ainda em Parque Eldorado, árvores foram arrancadas e postes tombaram, deixando a fiação caída sobre as estradas. Na mesma localidade, um santuário, que abriga cerca de 300 animais, teve estruturas destruídas. Moradores enfrentam ainda a falta de energia elétrica na região.
Queda de árvore e caminhão tombado na BR-290
Ainda em razão do temporal, próximo na BR-290, o telhado de um pavilhão foi arrancado com a força do vento, atingindo a rede elétrica e danificando painéis solares.
Na mesma rodovia, houve queda de uma árvore na BR-290, na altura do quilômetro 115. Os motoristas, que seguem em direção ao Interior, precisam desviar pelo acostamento. A área está sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Com a alteração do trânsito no local, o motorista de uma carreta perdeu o controle e saiu da pista após o veículo da frente frear. O motorista, que vinha da Argentina, estava sozinho no veículo e não se feriu.