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Temporal no Uruguai, causado pelo mesmo sistema que afeta o RS, deixa uma pessoa morta 

Condição também destruiu casas e espaços públicos no departamento de Salto

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Zero Hora

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Gabriel Dias*

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