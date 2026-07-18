Temporal no Uruguai, causado pelo mesmo sistema que afeta o RS, deixa uma pessoa morta 

Site do Instituto Uruguaio de Meteorologia está em alerta vigente para tempestades até as 14h15min de sábado. Inumet / Reprodução

Em Salto, departamento localizado no noroeste do Uruguai, uma pessoa morreu durante o temporal que atingiu a região entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18). O mau tempo também causou prejuízos materiais na região, com casas e espaços públicos destruídos pela força do vento.

Conforme o Instituto Uruguaio de Meteorologia (Inumet), os ventos no município uruguaio chegaram a 129,5km/h às 03h20min. No Rio Grande do Sul, as maiores rajadas foram por volta do meio-dia, em Caraá, onde o vento atingiu 103,9km/h.

A imprensa uruguaia aponta que a vítima é uma mulher que estava em uma moto quando colidiu com chapas de metal que haviam se soltado devido ao vento. Os veículos locais estimam que, durante a tempestade, outras pessoas possam ter ficado feridas.

De acordo com a Climatempo, a frente fria que causou o temporal no país vizinho é o mesmo sistema que já está influenciando o clima gaúcho e que deve chegar ao Rio Grande do Sul ainda neste final de semana.

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O governo de Salto suspendeu as atividades de comemoração do dia da Jura da Constituição do Uruguai, feriado no país, que seria comemorado neste sábado. As autoridades da região se reuniram com o Comitê de Emergências para avaliar os estragos e elaborar planos de apoio para quem foi afetado de alguma forma pela chuva.