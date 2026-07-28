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Chuva no RS
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Temporal derruba estrutura de concessionária BYD e atinge carros elétricos em Osório

Forte chuva causou destelhamentos, queda de árvores e postes na cidade. Bairros Glória, Albatroz, Medianeira e Caravágio foram os mais afetados

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