Temporal derruba estrutura de concessionária BYD e atinge carros elétricos em Osório

Temporal derruba estrutura de concessionária e atinge carros elétricos nesta segunda-feira (27). Gabriela Prestes / Prefeitura de Osório

Um temporal com chuva intensa e rajadas de vento atingiu Osório, no Litoral Norte, no começo da noite desta segunda-feira (27) e provocou uma série de estragos na cidade gaúcha.

Entre os danos registrados está o desabamento de parte da estrutura da concessionária BYD, que caiu sobre veículos estacionados no local.

A reportagem procurou a concessionária operada pelo Grupo Via Porto para obter informações sobre o número de carros atingidos e o tamanho do prejuízo, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Além do incidente na concessionária, o temporal causou destelhamentos, derrubou árvores e postes de energia elétrica em diferentes pontos do município, segundo a prefeitura. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Osório e da CEEE Equatorial atuam no atendimento das ocorrências.

Equipes seguem trabalhando para liberar vias, restabelecer a rede elétrica e prestar suporte aos moradores. Gabriela Prestes / Prefeitura de Osório

Ainda segundo a prefeitura, os bairros Glória, Albatroz, Medianeira e Caravágio estão entre os mais afetados. Em algumas áreas, o fornecimento de energia foi interrompido.

A situação também preocupa por conta da quantidade de postes caídos na cidade. Conforme a administração municipal, há estruturas energizadas entre os postes que tombaram, o que aumenta o risco para a população. Diante do cenário, a orientação é que moradores evitem circular pelas ruas enquanto os trabalhos de atendimento seguem em andamento.

Para atender famílias afetadas, a prefeitura disponibilizou lonas para reparos emergenciais em residências atingidas. O Ginásio Municipal Rutílio Kestering, no bairro Porto Lacustre, foi preparado para receber moradores que precisaram deixar suas casas.

Até o início da noite, ao menos sete pessoas estavam abrigadas no local após terem os imóveis danificados pelo temporal.