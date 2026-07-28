- Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro, no noroeste do Estado, registraram passagem de um tornado. Vídeo mostra fenômeno, que atingiu casas, derrubou árvores e deixou pessoas feridas
- Rio dos Sinos em São Leopoldo, Rio Uruguai em São Borja, Itaqui e Uruguaiana e o Rio das Antas em Bento Gonçalves estão acima da cota de inundação
- Chuva se espalhará para o Estado da Fronteira Oeste para o Litoral Norte entre noite de terça e manhã de quarta
- Em todo o Estado, mais de 26 mil clientes estão sem luz e 400 pessoas estão desabrigadas por conta do mau tempo
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Temporal causa estragos em municípios do RS; siga a situação ao vivo
Estado está em alerta para acumulado de grande volume de chuva nos próximos dias e risco de inundação de rios