Instabilidade Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Temporal causa estragos em municípios do RS; siga a situação ao vivo

Estado está em alerta para acumulado de grande volume de chuva nos próximos dias e risco de inundação de rios

28/07/2026 - 04h53min Atualizada em 28/07/2026 - 22h03min Compartilhar Adicione GZH como fonte preferencial no Google