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Temporal causa estragos em municípios do RS; siga a situação ao vivo

Estado está em alerta para acumulado de grande volume de chuva nos próximos dias e risco de inundação de rios

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