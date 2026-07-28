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Temporal destelha casas e derruba dezenas de postes em Osório

Conforme a Defesa Civil do município, uma pessoa ficou ferida ao cair do telhado e um casal está abrigado no Ginásio Municipal Rutílio Kestering

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Lucas de Oliveira

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