Temporal destelha casas e derruba dezenas de postes em Osório

O intenso temporal que atingiu Osório entre a tarde e a noite de segunda-feira (27) provocou diversos estragos no município do Litoral Norte. Conforme a Defesa Civil municipal, cerca de 210 casas foram destelhadas pela intensidade da chuva e do vento. O teto de uma concessionária de veículos desabou durante o temporal.

Coordenador da Defesa Civil de Osório, o tenente Joaldo Alencar reforça que o número ainda é preliminar e considera apenas as residências atendidas pelo órgão e pelo Corpo de Bombeiros. Os bairros mais afetados, segundo a prefeitura, são o Glória, Medianeira e Caravágio. Lonas estão sendo distribuídas aos moradores.

De acordo com Alencar, o temporal também deixou uma pessoa ferida. Ele relata que um morador do município tentava consertar o telhado de uma residência, mas caiu e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendido e liberado.

O balanço preliminar da Defesa Civil de Osório também indica a queda de cerca 40 postes e 12 árvores. Conforme dados da CEEE Equatorial desta terça-feira (28), 1.539 clientes estão sem energia elétrica no município.

Em vídeo nas redes sociais, o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, pediu que os moradores evitem sair de casa. Segundo ele, há muitos fios energizados que oferecem risco. Além disso, um casal está abrigado no Ginásio Municipal Rutílio Kestering, no bairro Porto Lacustre, de acordo com Alencar.

— A nossa preocupação agora é manter o contato com as pessoas e entender os chamados — ressalta.

Teto de concessionária desabou

Entre os danos registrados está o desabamento de parte da estrutura da concessionária BYD, que caiu sobre veículos estacionados no local.

A reportagem procurou a concessionária operada pelo Grupo Via Porto para obter informações sobre o número de carros atingidos e o tamanho do prejuízo, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

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Chuva deve prosseguir

Segundo a Defesa Civil de Osório, há previsão de mais chuva para o município a partir da manhã desta terça-feira. Dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrangem a região.

O primeiro, com grau de classificação vermelho, indica grande perigo de acumulado de chuva, com volume acima de 100 milímetros por dia. O aviso é válido até o fim da noite desta terça.