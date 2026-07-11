Temporal causa estragos em Canoas; bairro Fátima é o mais afetado

Temporal ocorrido na manhã deste sábado (11) causou estragos em Canoas, na Região Metropolitana. A Defesa Civil municipal atendeu pelo menos 13 ocorrências por conta da chuva forte e do granizo.

O bairro Fátima foi o mais afetado, segundo o boletim atualizado às 11h. O caso mais grave foi uma casa que teve colapso estrutural e desabou na Rua Ucranianos.

Na residência, houve dano no telhado e comprometimento de uma das paredes, que veio abaixo. Segundo os bombeiros, que atenderam a ocorrência, o telhado de zinco caiu obstruindo a saída dos moradores. As equipes fizeram o resgate e ninguém ficou ferido.

Ainda nessa rua, em função do vento, três árvores e um poste de energia elétrica caíram. Já na Rua Diretor Augusto Pestana, no mesmo bairro, um trecho da calçada cedeu e a área precisou ser isolada. Também foi registrado a queda de um muro na Escola Municipal de Educação Infantil Ledevino Piccinini, na Rua Joaquim Caetano. O local foi isolado.

Também houve queda de árvores e bloqueios pontuais de vias no bairro Rio Branco. Além disso, foram atendidas 4 ocorrências de danos em coberturas de residências. Destas, uma no bairro Fátima, outra no Niterói e duas no Rio Branco.