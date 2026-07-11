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Temporal causa estragos em Canoas; bairro Fátima é o mais afetado

Defesa Civil municipal atendeu pelo menos 13 ocorrências na manhã deste sábado (11) 

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