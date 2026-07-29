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Temporal atinge regiões do RS nesta quarta-feira; siga ao vivo as últimas informações

Há registro de alagamentos em diversos municípios, além da queda de granizo e outros estragos

29/07/2026 - 00h31min Atualizada em 29/07/2026 - 15h04min Compartilhar Adicione GZH como fonte preferencial no Google