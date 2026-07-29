- O Rio Grande do Sul tem ao menos seis rios acima da cota de inundação em 10 municípios nesta quarta-feira (29) após a chuva dos últimos dias
- Além disso, há pelo menos 19 bloqueios em estradas estaduais e mais de 28 mil clientes seguem sem energia elétrica, conforme os painéis de monitoramentos das concessionárias
- O último balanço da Defesa Civil, divulgado ao meio-dia desta quarta-feira, informou que ao menos 85 cidades registraram estragos em função da chuva
- Cidades do Noroeste registraram um tornado na terça-feira (28). O fenômeno passou por Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Três pessoas ainda seguiam hospitalizadas nesta quarta
Danos pelo Estado
Notícia
Temporal atinge regiões do RS nesta quarta-feira; siga ao vivo as últimas informações
Há registro de alagamentos em diversos municípios, além da queda de granizo e outros estragos