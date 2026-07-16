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Temporais no RS: Porto Alegre monta operação de prevenção e concessionárias de energia reforçam equipes de atendimento

CEEE informa que pode triplicar contingente em situações de emergência, e RGE diz estar em contato com municípios para agilizar atendimentos

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Anderson Aires

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Marcelo Gonzatto

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