Temporais no RS: Porto Alegre monta operação de prevenção e concessionárias de energia reforçam equipes de atendimento

Ler resumo

Previsão indica chuva e ventos intensos nos próximos dias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A prefeitura da Capital aposta na integração de agentes públicos e privados para fazer frente aos eventuais impactos do mau tempo nos próximos dias. A partir desta sexta-feira (17), o prefeito Sebastião Melo se transfere para o Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic), que funcionará como ponto de articulação entre diferentes secretarias e órgãos municipais, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Trensurb, Fraport e CEEE, entre outros.

Em entrevista a Zero Hora, Melo afirma que todos os cerca de 60 servidores vinculados à Defesa Civil municipal estarão mobilizados para atender eventuais ocorrências.

— A cidade está preparada. A gente vem trabalhando muito, e temos permanentemente uma sala de clima que, em situações agudas, se transforma em sala de crise. Temos muitas obras entregues e outras em andamento — sustenta Melo.

Leia Mais Defesa Civil do RS aponta rios com maior risco de enchente com chuva forte no fim de semana

A prefeitura estima que se acumulem 160 milímetros de chuva ao longo de 10 dias — acima da média histórica de 135 milímetros para o mês inteiro (a previsão pode se alterar ao longo do período).

Durante a enchente de 2024, vários pontos do sistema de contenção de cheias apresentaram falhas que agravaram a pior inundação já vista em sua história — desde vazamentos nas comportas até rompimento de diques e desativação temporária de casas de bombas por falta de energia.

O prefeito sustenta que não há, até o momento, previsão de cheia do Guaíba — que deverá se elevar, mas não a ponto de superar a cota de inundação na área central da cidade.

Leia Mais Temporais à vista: saiba por que a temperatura subiu tanto em pleno inverno gaúcho

Não estão descartados problemas pontuais em zonas mais sensíveis, como as ilhas. Nesse caso, deve ser colocado em prática o plano de contingência do município, que prevê o deslocamento da população atingida para locais seguros.

— Se precisarmos abrigar pessoas, os locais já estão definidos de acordo com o plano de contingência — assegura o prefeito.

RGE informa que está com equipes "em sobreaviso"

As principais concessionárias de energia do Rio Grande do Sul também colocaram em ação suas estratégias para amenizar efeitos do mau tempo. A onda de tempestades deve atingir primeiro municípios atendidos pela CPFL RGE — que inclui cidades da Fronteira Oeste, Campanha, Centro e Serra, por exemplo.

Por meio de nota, a empresa que atende parte do Estado informa que "está com suas equipes mobilizadas em sobreaviso, bem como já fez contato com as prefeituras, defesas civis municipais, órgãos de segurança pública, hospitais e serviços essenciais. Além de estar com as linhas exclusivas ativas para atendimento aos usuários prioritários." Não foi informado se houve algum tipo de reforço nas equipes ou em que grau.

Por meio da assessoria de comunicação, sustenta ainda que "fez investimentos robustos na rede elétrica em sua área de concessão". Entre as principais medidas, cita a "manutenção e construção de novas redes de média tensão, substituição de postes de madeira por unidades de concreto ou fibra de vidro e instalação de religadores telecomandados, que permitem a execução de manobras de forma remota".

Leia Mais Tempo começa a virar no RS nesta quinta; veja por onde devem começar os temporais

Os canais de atendimento incluem o número 0800-970-0900, e o WhatsApp (51) 99955-0002. Informações de falta de energia também podem ser encaminhadas pelo site www.rge-rs.com.br ou pelo aplicativo da empresa. O atendimento via SMS é feito pelo número 27350.

CEEE pode triplicar times para atender ocorrências

A CEEE Equatorial, que atua em regiões como a da Capital, iniciou uma operação especial para enfrentar os possíveis impactos do vento forte e da chuva volumosa na rede elétrica.

O plano inclui o reforço das equipes em campo, que poderão ser triplicadas durante situações de emergência, além do posicionamento estratégico de equipamentos e do monitoramento das condições climáticas. As informações foram detalhadas, na manhã desta quinta-feira (16), em evento no qual a companhia apresentou um balanço dos cinco anos de operação no Estado.

A quantidade de equipes de atendimento, que costuma oscilar em torno de 150, poderá chegar a mais de 500 caso necessário, conforme o diretor-presidente da empresa, Riberto Barbanera. A estratégia começa com um monitoramento das condições climáticas junto a institutos de meteorologia e é executada em três fases: antes, durante e após o temporal. A força-tarefa também permitirá quase dobrar a quantidade de controladores no centro de operações.