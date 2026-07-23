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Trauma das águas
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"Temo que o pior aconteça": o que é ansiedade climática e como ela transformou a rotina em Porto Alegre

O retorno das chuvas reacende memórias traumáticas da enchente de 2024. Especialistas explicam a reação emocional que atinge tanto vítimas diretas quanto quem testemunhou a tragédia de perto

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Carlos Redel

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