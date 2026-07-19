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Gaúchos em alerta
Notícia

Sobe para quase 26 mil o número de clientes sem luz em função das chuvas

São 17.696 clientes com os serviços interrompidos na área de abrangência RGE e 8.222 da CEEE Equatorial

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Flávia Simões

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