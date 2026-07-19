Sobe para quase 26 mil o número de clientes sem luz em função das chuvas

Vento forte arranca cobertura de galpão e atinge rede elétrica em Giruá. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Subiu para 25.919 o número de consumidores sem energia elétrica neste domingo (19) devido à chuva e aos vendavais que atingem o Estado. São 17.696 clientes com os serviços interrompidos na área de abrangência RGE e 8.222 da CEEE Equatorial. Os números foram atualizados às 11h30min.

Na região atendida pela RGE, o município de Barra do Quaraí, na fronteira com o Uruguai, é o que registra o maior número de clientes sem energia: 1.457. Seguido de Herveiras, Sério e Venâncio Aires, na Região Central. Já entre os clientes da CEEE Equatorial, Porto Alegre é a cidade com mais consumidores afetados, são 2.002.