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Situação de emergência
Notícia

Sobe para 700 o número de desalojados após temporal em Eldorado do Sul

Distribuição de telhas e água potável foi priorizada para atender famílias afetadas no Parque Eldorado

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Maria Stolting

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Isadora Garcia

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