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"Só trazer o básico e ficar aqui": após rio invadir ruas, famílias são abrigadas em ginásio de São Sebastião do Caí

Moradores são do bairro Navegantes, o mais impactado por alagamentos no município

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Isadora Garcia

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