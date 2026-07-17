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Sistema que leva esgoto tratado de Xangri-Lá ao Rio Tramandaí deve começar a operar na próxima semana

Tubulação de 9,2 quilômetros sairá de Estação de Tratamento até foz do rio; projeto é alvo de críticas de ambientalistas e de ações na justiça federal e estadual.  Conforme a empresa, cerca de 25 mil moradias serão atendidas com o serviço

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Guilherme Milman

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