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Três rios atingem cota de inundação no RS; veja as medições desta segunda-feira

Boletim da Defesa Civil divulgado no domingo alerta para risco em razão da previsão de chuva

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