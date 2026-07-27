Três rios atingem cota de inundação no RS; veja as medições desta segunda-feira

Cheia do Rio Uruguai, em São Borja, inundou ruas no último sábado. Pablo Gimenes / Grupo RBS

Pelo menos sete rios devem entrar em cota de inundação nesta semana no Rio Grande do Sul em razão da chuva, que retornou ao Estado nesta segunda-feira (27). Até as 20h10min, três rios em quatro cidades já haviam atingido a cota de inundação: Rio Uruguai, Rio dos Sinos e Rio Jacuí.

Veja a medição dos rios no RS

Rio dos Sinos

São Leopoldo : 4m53cm | Cota de inundação: 4m50cm

Campo Bom: 6m26cm | Cota de inundação: 6m80cm

Rio Uruguai

São Borja : 10m78cm | Cota de inundação: 9m

Uruguaiana : 8m77cm | Cota de inundação: 8m50cm

Itaqui : 9m06cm | Cota de inundação: 8m30cm

Rio Jacuí

Dona Francisca : 3m59cm | Cota de inundação: 7m50cm

: 3m59cm | Cota de inundação: 7m50cm Cachoeira do Sul : 9m02cm | Cota de inundação: 9 metros

Rio Pardo: 9m28cm | Cota de inundação: 12m50cm

Rio Ibirapuitã

Alegrete: 6m25cm | Cota de inundação: 9m70cm

Rio Santa Maria

Dom Pedrito: 9m56cm | Cota de inundação: 11m

9m56cm | Cota de inundação: 11m Rosário do Sul: 3m39cm | Cota de inundação: 9m70cm

Rio Ibicuí

Manoel Viana: 6m24cm | Cota de inundação: 9m60cm

Rio Quaraí

Quaraí: 2m09cm | Cota de inundação: 7m50cm

Rio Taquari

Taquari: 4m61cm | Cota de inundação: 8m50cm

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Situação no Guaíba

No Cais Mauá, o Guaíba está em 1m70cm em medição das 19h30min, abaixo da cota de atenção, que é de 1m90cm.

Já na Usina do Gasômetro, onde a cota de atenção é 1m70cm, a régua aponta 1m20cm.

Na Ilha da Pintada, o nível está em 1m48cm. A cota de inundação naquela região é de 2m20cm.

Boletim da Defesa Civil

Boletim da Defesa Civil divulgado no domingo (26) aponta que as áreas mais afetadas devem ser o Baixo Rio Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana, e Rio Jacuí, desde Dona Francisca até o Delta do Jacuí, além do Rio dos Sinos, em São Leopoldo.

O alerta se estende ainda aos rios Ibirapuitã, em Alegrete, Santa Maria, em Dom Pedrito e Rosário do Sul, Ibicuí, em Manoel Viana, e Quaraí, em Quaraí.

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Previsão do tempo

Entre esta segunda e o próximo domingo (2), a previsão é de que o Estado receba acumulados superiores a 200 milímetros de chuva, cerca de 20% acima da média histórica do mês.

De acordo com a Defesa Civil, existe ainda a possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e chuva intensa e volumosa, especialmente no Oeste, na Campanha, nas Missões e no Centro do Estado. As regiões Sul, Serra, Vales, Costa Doce, Litoral e Metropolitana também podem ser afetadas.