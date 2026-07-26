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Sete rios entram em alerta para inundação no RS e Defesa Civil estende aviso até quarta-feira

Previsão de volumes moderados a elevados de chuva mantém risco de cheias, alagamentos e inundações em diferentes regiões do Estado

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Kizzy Abreu

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