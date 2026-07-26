Sete rios entram em alerta para inundação no RS e Defesa Civil estende aviso até quarta-feira

A previsão de chuva moderada a forte para os próximos dias mantém o risco de novas inundações em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Em boletim divulgado neste domingo (26), o Centro de Monitoramento da Defesa Civil estendeu o aviso de risco de inundações, além de cheias em arroios, pequenos rios e alagamentos em áreas urbanas até quarta-feira (29) em razão da previsão de volumes moderados a elevados de chuva.
O boletim informa, no entanto, que a tendência geral é de estabilidade ou declínio nos níveis dos rios.
As áreas mais críticas são:
- Baixo Rio Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana
- Rio Jacuí, desde Dona Francisca até o Delta do Jacuí
- Rio dos Sinos, em São Leopoldo
Nestes pontos a expectativa é de continuidade dos níveis elevados.
A Defesa Civil também chama atenção para o risco de inundação em outros cursos d'água caso a previsão de chuva se confirme. Entre eles estão:
- Rio Ibirapuitã, em Alegrete
- Rio Santa Maria, em Dom Pedrito e Rosário do Sul
- Rio Ibicuí, em Manoel Viana
- Rio Quaraí, em Quaraí.