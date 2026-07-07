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Mudança na legislação
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Senado aprova projeto que cria pagamento automático de "Pix Pensão"

A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

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