Sargento do Exército morre em treinamento com viatura blindada em Santa Maria

Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. Exército Brasileiro / Divulgação

Um militar morreu na manhã desta terça-feira (7) em treinamento com veículos blindados no Campo de Instrução de Santa Maria, no bairro Boi Morto.

Em nota (confira íntegra abaixo), o Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada informou que o acidente envolveu duas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1A5, durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate.

Um dos veículos caiu de uma ponte. O 3º Sargento de Cavalaria Nicolas Martins, de 20 anos, era o comandante desse carro de combate e morreu no local. A vítima era natural de Joinville, em Santa Catarina, e ingressou no Exército em 2024. Em janeiro de 2026, ele se apresentou ao regimento de Santa Maria. Além do Sargento, outros três militares estavam no blindado que caiu, mas não se feriram na queda.

A Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. O Exército afirma que os procedimentos administrativos de segurança foram previamente estabelecidos e devidamente observados durante a realização do exercício. A 6ª Brigada de Infantaria Blindada lamentou profundamente o fato e informou que está prestando todo apoio necessário à família do militar.

Trajetória

O 3º Sargento de Cavalaria Nicolas Martins, nasceu em 4 de dezembro de 2005 e incorporou às fileiras do Exército Brasileiro em 11 de março de 2024. Ele concluiu o Curso de Formação de Sargentos de Cavalaria na Escola de Sargentos das Armas em 2025.

LEIA TAMBÉM Linha de ônibus que conecta os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro sem passar pelo centro de Caxias começa a operar no dia 13

Natural de Joinville, em Santa Catarina, Nicolas se apresentou em 30 de janeiro de 2026 no 1º Regimento de Carros de Combate, em Santa Maria. Ele foi designado para o cargo de Comandante de Carro de Combate no 1º Esquadrão de Carros de Combate.

O que diz o Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada

"O Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld) informa, por meio de sua Seção de Comunicação Social, que no dia 7 de julho de 2026, por volta das 8h30min, ocorreu um acidente envolvendo duas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1A5, durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC), no Campo de Instrução de Santa Maria. Em consequência do acidente, houve o falecimento do 3º Sargento de Cavalaria Nícolas Martins. Os demais militares que guarneciam as viaturas envolvidas não sofreram danos físicos. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado com a finalidade de apurar as circunstâncias do ocorrido. Ressalta-se que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e que os procedimentos administrativos de segurança na instrução foram previamente estabelecidos e devidamente observados durante a realização do exercício. A 6ª Bda Inf Bld lamenta profundamente o fato ocorrido e informa que está prestando todo apoio necessário à família do militar."







