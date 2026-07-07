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Sargento do Exército morre em treinamento com viatura blindada em Santa Maria

Militar, de 20 anos, morreu após veículo cair de ponte. Outros três ocupantes do não se feriram

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Maria Regina Eichenberg

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