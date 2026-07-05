São Borja: Defesa Civil projeta estabilidade do nível do Rio Uruguai até a noite deste domingo

Desde que a água começou a subir, na última quarta-feira (1º), a área do cais já tinha pontos alagados. Brigada Militar / Divulgação

Após atingir a cota de inundação na tarde de sábado (4), o Rio Uruguai voltou a subir neste domingo (5), em São Borja, na Fronteira Oeste. Na medição realizada às 15h45min, o nível estava em marcando 9,57 metros, ou seja, 57 centímetros acima da cota.

Conforme o Coordenador da 6ª Regional de Proteção e Defesa Civil, Hélio Soares dos Santos Júnior, a água parou de subir na montante do rio (ponto mais próximo da nascente). A expectativa, de acordo com ele, é que o aumento encerre até a noite, já que não chove na região. Segundo ele, todas as estações hidrológicas, que estão em pontos rio acima, estão em queda. Conforme a prefeitura, mais uma família saiu de casa por precaução e está na casa de familiares.