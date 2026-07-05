Geral

Fronteira Oeste
Notícia

São Borja: Defesa Civil projeta estabilidade do nível do Rio Uruguai até a noite deste domingo

Conforme o Coordenador da 6ª Regional de Proteção e Defesa Civil, Hélio Soares dos Santos Júnior, a água parou de subir na montante do rio (ponto mais próximo da nascente)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS