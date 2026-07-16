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RS tem risco de tornados no sábado; veja área onde fenômeno pode acontecer

Estado terá chuva e vento fortes nos próximos dias, de acordo com projeções da Defesa Civil

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Felipe Kroth

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