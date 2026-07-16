RS tem risco de tornados no sábado; veja área onde fenômeno pode acontecer

Em dezembro de 2025, tornado causou estragos no interior de Flores da Cunha, na Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

O quadro é de atenção em relação à meteorologia nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Uma frente fria que já começa a atuar sobre o Estado causará chuva intensa em diversas regiões, com potencial para tempestades, granizo e até o registro de tornados.

A Defesa Civil realizou na tarde desta quinta-feira (16) uma transmissão em rede social para informar a população a respeito dos riscos. Durante a live, o meteorologista Bruno Ribeiro destacou que o período mais crítico será o sábado (18):

— Tem um risco um pouco mais alto, é uma área em alerta, em laranja (no mapa divulgado pelo órgão), em que a gente vê acumulados de precipitação que podem até superar 100 milímetros em 12 horas, o que pode trazer vários transtornos. Além disso, rajadas de ventos superiores a 50 km/h, também existe um certo risco de tornado nessas regiões, deve ser algo bem isolado, mas existe um risco, e também granizo, que pode ser grande.

A área apontada pelo meteorologista abrange toda a fronteira com o Uruguai, a Campanha e partes das regiões Oeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul.

A chance de ocorrerem tornados no RS é reiterada em atualização do aviso hidrometeorológico publicada pela Defesa Civil em seu site na noite desta quinta.

🎐 O que é um tornado

Um tornado é uma coluna de ar que gira muito rapidamente no seu eixo, ao mesmo tempo em que se desloca. A ocorrência é sempre bastante pontual, podendo afetar, por exemplo, somente uma localidade dentro de um município. A velocidade do vento em um tornado supera os 100 km/h.

Como receber alertas da Defesa Civil

Envie o seu CEP por SMS para o número 40199.

Concessionária de energia tem equipes "em sobreaviso"

Grande parte da área destacada no mapa tem abastecimento de energia sob responsabilidade da concessionária CPFL RGE. Por meio de nota, a empresa informa que "está com suas equipes mobilizadas em sobreaviso, bem como já fez contato com as prefeituras, defesas civis municipais, órgãos de segurança pública, hospitais e serviços essenciais. Além de estar com as linhas exclusivas ativas para atendimento aos usuários prioritários." Não foi informado se houve algum tipo de reforço nas equipes ou em que grau.

Os canais de atendimento incluem o número 0800-970-0900, e o WhatsApp (51) 99955-0002. Informações de falta de energia também podem ser encaminhadas pelo site www.rge-rs.com.br ou pelo aplicativo da empresa. O atendimento via SMS é feito pelo número 27350.

Instituto nacional também emite alertas para o RS

Com o cenário previsto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para todas as áreas do Rio Grande do Sul, válidos desta sexta-feira (17) às 23h59min de domingo (19).

O primeiro, de vendaval, com grau de perigo, prevê ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamentos e danos a edificações e plantações.