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Defesa Civil emite alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari; siga ao vivo a situação da chuva no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos meteorológicos ativos para o Estado nesta terça-feira

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