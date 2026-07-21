Defesa Civil emite alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari; siga ao vivo a situação da chuva no RS

O Rio Grande do Sul enfrenta instabilidade que provoca chuva intensa e ininterrupta nesta terça-feira (21)

enfrenta que provoca e ininterrupta nesta terça-feira (21) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas para o território gaúcho

Em Venâncio Aires e em Santa Cruz do Sul, municípios do Vale do Rio Pardo, as prefeituras alertam para risco de evacuação

municípios do Vale do Rio Pardo, as prefeituras alertam para risco de O Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul, atingiu a marca de 7,3 metros, alcançando a cota de inundação

A Defesa Civil estadual emitiu alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari

dos A tendência, segundo a Defesa Civil, é de que o Guaíba fique perto da cota de alerta

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Alertas em vigor

Diante do avanço de uma frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos meteorológicos ativos para o Estado nesta terça-feira (21).

O principal destaque é o alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido para a faixa que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina, e de Rio Grande até a Região Metropolitana.