Defesa Civil emite alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari; siga ao vivo a situação da chuva no RS

- O Rio Grande do Sul enfrenta instabilidade que provoca chuva intensa e ininterrupta nesta terça-feira (21)
- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas para o território gaúcho
- Em Venâncio Aires e em Santa Cruz do Sul, municípios do Vale do Rio Pardo, as prefeituras alertam para risco de evacuação
- O Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul, atingiu a marca de 7,3 metros, alcançando a cota de inundação
- A Defesa Civil estadual emitiu alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari
- A tendência, segundo a Defesa Civil, é de que o Guaíba fique perto da cota de alerta
Acompanhe ao vivo as últimas informações:
Alertas em vigor
Diante do avanço de uma frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos meteorológicos ativos para o Estado nesta terça-feira (21).
O principal destaque é o alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva, válido para a faixa que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina, e de Rio Grande até a Região Metropolitana.
Nessas áreas, o risco é alto para alagamentos e transbordamentos de rios. Paralelamente, um alerta laranja indica o risco de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h em grande parte do RS, válido até o fim do dia.