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Rope jump sem cordas: Ministério Público denuncia quatro pessoas por morte de jovem em SP

Instrutores e organizadora respondem pelo homicídio de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos

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