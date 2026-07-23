- Subiu para 203 o número de municípios gaúchos que registraram danos causados pela chuva e cheia de rios
- RS tem 1.880 pessoas fora de casa
- Na tarde desta quinta, a Defesa Civil emitiu alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre
- Os rios Caí, dos Sinos, Jacuí, Taquari e Uruguai seguem acima da cota de inundação em diferentes municípios gaúchos
Acumulado de chuva
Notícia
RS tem mais de 200 municípios atingidos por chuva e cheias de rios
Na tarde desta quinta, a Defesa Civil emitiu alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre