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Acumulado de chuva
Notícia

RS tem mais de 200 municípios atingidos por chuva e cheias de rios

Na tarde desta quinta, a Defesa Civil emitiu alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre

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Zero Hora

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