Acumulado de chuva Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

RS tem mais de 200 municípios atingidos por chuva e cheias de rios

Na tarde desta quinta, a Defesa Civil emitiu alerta para risco alto de inundação na Região das Ilhas, em Porto Alegre

23/07/2026 - 05h31min Atualizada em 23/07/2026 - 23h44min Compartilhar Adicione GZH como fonte preferencial no Google