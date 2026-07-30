Rios seguem acima da cota de inundação e deixam municípios em alerta no RS

Pelo menos seis rios continuam acima da cota de inundação nesta quinta-feira (30) após a sequência de temporais que atingiu o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Ao menos 15 municípios permanecem com cursos d'água extravasados por conta do excesso de chuva até as 22h.
Conforme a Defesa Civil estadual, pelo menos 128 municípios relataram danos em razão da tempestade. Além disso, 502 pessoas estão desalojadas e outras 1.035 estão em abrigos do Estado.
Mais de 4,8 mil clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul na noite desta quinta. Na área de concessão da RGE, são 1.619 consumidores afetados. Já na área da CEEE Equatorial, são 3.204.
Como está a medição dos rios no RS
Rio Caí
- Montenegro: 7m55cm | Cota de inundação: 6m
- São Sebastião do Caí: 11m30cm | Cota de inundação: 10m
Rio dos Sinos
- São Leopoldo: 4m87cm | Cota de inundação: 4m50cm
- Taquara: 7m60cm | Cota de inundação: 6m
- Campo Bom: 7m28cm | Cota de inundação: 6m80cm
Rio Gravataí
- Gravataí: 4m96cm | Cota de inundação: 4m75cm
- Alvorada: a cidade já entrou no alerta de inundação, que é 4m33cm
Rio Jacuí
- Eldorado do Sul: 6m13cm
- Dona Francisca: 8m49cm | Cota de inundação: 7m50cm
Rio Taquari
- Estrela: 19m39cm | Cota de inundação: 19m
- Bom Retiro do Sul: 15m60cm | Cota de inundação: 19m
- Venâncio Aires: 13m47cm | Cota de inundação: 14m
- Taquari: 9m81cm | Cota de inundação: 8m50cm
- Lajeado: 19m30cm | Cota de inundação: 19m
Rio Uruguai
- Itaqui: 8m63cm | Cota de inundação: 8m30cm
- Uruguaiana: 9m13cm | Cota de inundação: 8m50cm
Guaíba
O Guaíba entrou em cota de atenção no Cais Mauá na noite de quarta-feira (29). Até as 22h desta quinta-feira (30), os níveis estavam assim:
- Cais Mauá: 2m41cm | Cota de inundação: 3m
- Usina do Gasômetro: 1m77cm | Cota de inundação: 2m60cm
Um boletim hidrológico emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indicou que o Guaíba pode superar a cota de inundação até o próximo sábado (1º), como consequência do alto volume de chuva registrado no Interior nos últimos dias em rios como o Taquari e o Caí.
Região das Ilhas
A reportagem circulou pela Ilha da Pintada na manhã desta quinta-feira e constatou que a régua de medição na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem — que fica às margens do Rio Jacuí — está perto dos 2m. Os moradores estão em alerta, mas consideram que o cenário é semelhante ao de outras cheias anteriores a de 2024.