Rios seguem acima da cota de inundação e deixam municípios em alerta no RS

Pelo menos seis rios continuam acima da cota de inundação nesta quinta-feira (30) após a sequência de temporais que atingiu o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Ao menos 15 municípios permanecem com cursos d'água extravasados por conta do excesso de chuva até as 22h.

Conforme a Defesa Civil estadual, pelo menos 128 municípios relataram danos em razão da tempestade. Além disso, 502 pessoas estão desalojadas e outras 1.035 estão em abrigos do Estado.

Mais de 4,8 mil clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul na noite desta quinta. Na área de concessão da RGE, são 1.619 consumidores afetados. Já na área da CEEE Equatorial, são 3.204.

Como está a medição dos rios no RS

Rio Caí

Montenegro : 7m55cm | Cota de inundação: 6m

: 7m55cm | Cota de inundação: 6m São Sebastião do Caí: 11m30cm | Cota de inundação: 10m

Rio dos Sinos

São Leopoldo : 4m87cm | Cota de inundação: 4m50cm

: 4m87cm | Cota de inundação: 4m50cm Taquara : 7m60cm | Cota de inundação: 6m

: 7m60cm | Cota de inundação: 6m Campo Bom: 7m28cm | Cota de inundação: 6m80cm

Rio Gravataí

Gravataí : 4m96cm | Cota de inundação: 4m75cm

: 4m96cm | Cota de inundação: 4m75cm Alvorada: a cidade já entrou no alerta de inundação, que é 4m33cm

Rio Jacuí

Eldorado do Sul : 6m13cm

: 6m13cm Dona Francisca: 8m49cm | Cota de inundação: 7m50cm

Rio Taquari

Estrela: 19m39cm | Cota de inundação: 19m

19m39cm | Cota de inundação: 19m Bom Retiro do Sul: 15m60cm | Cota de inundação: 19m

15m60cm | Cota de inundação: 19m Venâncio Aires: 13m47cm | Cota de inundação: 14m

13m47cm | Cota de inundação: 14m Taquari: 9m81cm | Cota de inundação: 8m50cm

9m81cm | Cota de inundação: 8m50cm Lajeado: 19m30cm | Cota de inundação: 19m

Leia Mais Como o tornado que avançou por três municípios no noroeste gaúcho deixou um corredor de destruição

Rio Uruguai

Itaqui : 8m63cm | Cota de inundação: 8m30cm

: 8m63cm | Cota de inundação: 8m30cm Uruguaiana: 9m13cm | Cota de inundação: 8m50cm

Guaíba

O Guaíba entrou em cota de atenção no Cais Mauá na noite de quarta-feira (29). Até as 22h desta quinta-feira (30), os níveis estavam assim:

Cais Mauá : 2m41cm | Cota de inundação: 3m

: 2m41cm | Cota de inundação: 3m Usina do Gasômetro: 1m77cm | Cota de inundação: 2m60cm

Um boletim hidrológico emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indicou que o Guaíba pode superar a cota de inundação até o próximo sábado (1º), como consequência do alto volume de chuva registrado no Interior nos últimos dias em rios como o Taquari e o Caí.

Região das Ilhas

Moradores da Ilha da Pintada estão em alerta por conta dos alagamentos intensos. Ian Tâmbara / Grupo RBS