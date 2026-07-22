Rios acima das cotas de inundação e mais de mil pessoas fora de casa: os impactos da chuva no RS nesta quarta-feira

Ler resumo

O acúmulo de chuva dos últimos dias manteve o Rio Grande do Sul em situação de alerta nesta quarta-feira (22), com rios ultrapassando as cotas de inundação e mais de mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Além disso, subiu para 169 o número de municípios com registro de danos, incluindo alagamentos, deslizamentos, quedas de pontes, árvores e postes e estragos em residências e propriedades rurais.

Desde a madrugada da sexta-feira, o Estado superou a média histórica de chuva para o mês de julho em várias regiões. Segundo a Climatempo, até às 17h de hoje, oito municípios registraram acumulados de chuva acima de 200mm: Ibirapuitã (258mm), Paraí (247mm), Arvorezinha (232mm), Marau (228mm), Passo Fundo (216mm), André da Rocha (214mm), Vanini (208mm) e Porto Lucena (202mm).

Nível dos rios

Os grandes volumes de precipitação elevaram os níveis dos rios, gerando alagamentos em diversos pontos. Em Encantado, no Vale do Taquari, o Rio Taquari ultrapassou, por volta das 4h30min, os 12m que marcam a cota de inundação. Nas horas seguintes, as cotas críticas também foram superadas em Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Muçum.

O Rio Caí também bateu a cota de inundação em São Sebastião do Caí e Montenegro, no Vale do Caí.

Com a diminuição na intensidade das chuvas, o nível dos rios começou a recuar entre o meio e o fim da tarde. Esse movimento deve seguir nas próximas horas, mas muitos pontos seguem acima das cotas ou em cota de atenção ou alerta. Confira a última atualização (17h45min):

Rio Taquari

Arroio do Meio: 29m (cota de inundação: 24m50cm)

Encantado: 16m97cm (cota de inundação: 12m)

Estrela: 23m73cm (cota de inundação: 19m)

Lajeado: 24m11cm (cota de inundação: 19m)

Muçum: 18m77cm (cota de inundação: 18m)

Santa Tereza: 16m13cm (cota de inundação: 15m)

Rio Caí

São Sebastião do Caí: 11m27cm (cota de inundação: 10m50cm)

Montenegro: 6m48m (cota de inundação: 6m)

Rios em cota de alerta

Rio Taquari (Bom Retiro do Sul): 17m88cm (cota de inundação: 19m)

Rio das Antas (Santa Tereza, na Linha José Júlio): 20m16cm (cota de inundação: 24m50cm)

Rio Caí (Caxias do Sul, em Nova Palmira): 3m06cm (cota de inundação 4m70cm)

Rio Taquari (Venâncio Aires): 13m75cm (cota de inundação: 14m)

Rios em cota de atenção

Rio Tainhas (Jaquirana): 3m82cm

Rio Santa Maria (Dom Pedrito): 9m66cm

Rio Ibirapuitã (Alegrete): 8m41cm

Rio Taquari (Taquari): 7m21cm

Rio Quaraí (Quaraí): 7m01cm

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o coordenador da Defesa Civil estadual, Luciano Boeira, admitiu que os sistemas utilizados pelo Estado "subestimaram a resposta dos rios".

— Nós sabíamos que teríamos diversos transtornos relacionados a alagamentos e inundações. O que não estávamos esperando, num primeiro momento, era essa elevação do Rio Taquari. Isso se deve justamente a esses grandes volumes que nós tivemos, principalmente nos municípios localizados na cabeceira do Taquari — disse.

Os alagamentos também causaram bloqueios totais ou parciais em ao menos sete trechos de rodovias no Estado ao longo do dia.

Guaíba e Lagoa dos Patos em atenção

O cenário também é de atenção em relação ao Rio Guaíba, que, apesar da previsão de trégua na chuva no Estado nesta quinta-feira (23), ainda deve receber parte da água proveniente das regiões atingidas e tem previsão de atingir a cota de alerta (2,5m) no final de semana no Cais Mauá, em Porto Alegre, segundo a prefeitura. Isso gera risco de alagamentos, especialmente na região das Ilhas.

A situação deixa municípios em alerta. Em Eldorado do Sul, por exemplo, a Defesa Civil está em processo de acionamento do plano de contingência em regiões mais próximas ao rio, como os bairros Irga, Chácara, Cidade de Vila de Paz e Picada.

Já no Sul, as atenções estão voltadas para a Lagoa dos Patos, que recebe a água que desce das bacias hidrográficas do Estado. Segundo o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil de Rio Grande, Renato Mattos Gomes, por enquanto a situação segue sob controle.

Famílias foram levadas para abrigo em São Sebastião do Caí. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Famílias deixam casas

Os alagamentos também obrigaram muitas famílias a deixarem suas casas. Segundo a última atualização, 728 pessoas estão em abrigos no Estado:

Lajeado : 373

: 373 Cruzeiro do Sul : 62

: 62 Muçum : 46

: 46 Estrela : 45

: 45 Encantado : 40

: 40 Santa Cruz do Sul : 33

: 33 Arroio do Meio : 32

: 32 São Sebastião do Caí : 31

: 31 Roca Sales : 27

: 27 Ivorá : 17

: 17 Bom Retiro do Sul : 10

: 10 Arroio dos Ratos : 8

: 8 Passo Fundo: 4

Além disso, outras 371 pessoas estão desalojadas (acolhidas em casas de parentes ou amigos ou em hotéis).

Casa é arrastada pelo Rio das Antas

Em Bento Gonçalves, uma casa de madeira foi arrastada pela força da água do Rio das Antas, em Linha Alcântara. A imagem foi capturada por volta das 10h30min, no ponto onde os rios das Antas e Carreiro se encontram, formando o Rio Taquari.