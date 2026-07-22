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Rios acima das cotas de inundação e mais de mil pessoas fora de casa: os impactos da chuva no RS nesta quarta-feira

Número de municípios que reportaram danos, incluindo quedas de pontes e prejuízos em residências, subiu para 169

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Pedro Garcia

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