Rios acima da cota de inundação, Guaíba em elevação e Vale do Sinos em alerta; veja a situação do acúmulo de chuva no RS

O Rio Grande do Sul segue enfrentando as consequências do grande volume de chuva dos últimos dias. Na contramão dos rios Caí, Taquari e dos Sinos, que registram declínio em alguns pontos, o nível de outros cursos d'água apresentou elevação durante a madrugada desta sexta-feira (24).
No início da manhã desta sexta, ao menos seis municípios gaúchos registraram leitos acima da cota de inundação. Por volta das 21h40min, o número caiu para quatro.
A seguir, veja como está a situação dos rios no Rio Grande do Sul, conforme levantamento da reportagem de Zero Hora atualizado às 22h40min desta sexta-feira. Os dados são do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), da Agência Nacional das Águas e da Rede Hidrometeorológica Nacional.
Cheias dos rios no RS
Rio dos Sinos
- Taquara: 5m61cm | Cota de inundação: 6m
- Campo Bom: 6m51cm | Cota de inundação: 6m80cm
- São Leopoldo: 4m41cm | Cota de inundação: 4m50cm
Rio Taquari
- Lajeado: 14m01cm | Cota de inundação: 19m
- Taquari: 7m45cm | Cota de inundação: 8m50cm
Rio Caí
- Montenegro: 5m70cm | Cota de inundação: 6m
Rio Uruguai
- Porto Mauá: 10m59cm | Cota de inundação: 10m50cm
- São Borja: 10m19cm | Cota de inundação: 9m
Rio Jacuí
- Dona Francisca: 7m99cm | Cota de inundação: 7m50cm
- São Jerônimo: 6m24cm | Cota de inundação: 4m64cm
Guaíba
Apresentou elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira e começou a avançar na Região das Ilhas. Confira a medição em diferentes pontos de Porto Alegre.
- Usina do Gasômetro: 1m53cm | Cota de inundação: 2m60cm
- Cais Mauá: 2m15cm | Cota de inundação: 3m
Projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que a cota de alerta na região, de 2m50cm, seja superada, com o Guaíba chegando a 2m70cm até sábado (25). A elevação do Guaíba ocorre devido ao escoamento das águas das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí.
Catamarã suspenso
Por questões de segurança, a travessia de Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba foi suspensa na tarde de quinta-feira. A medida também é válida para esta sexta-feira.
Conforme a CatSul, que administra o serviço, a decisão ocorre devido "à presença de detritos no Guaíba, condição que compromete a segurança da navegação".
Famílias fora de casa
De acordo com a Defesa Civil do Estado, 1.880 pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul devido à cheia dos rios. O balanço, divulgado na noite de quinta-feira (23), indica 1.315 desabrigados e outros 565 desalojados.
O município mais afetado é Lajeado, onde 540 moradores precisaram ser acolhidos em abrigos públicos.
Orientações da Defesa Civil
- Evite transitar por áreas alagadas ou com acúmulo de água
- Não tente atravessar ruas, pontes ou passagens inundadas, a pé ou de veículo
- Moradores de áreas ribeirinhas e suscetíveis a alagamentos devem acompanhar os níveis dos rios e as atualizações dos órgãos oficiais
- Quem reside em área de risco deve manter documentos, medicamentos e itens essenciais organizados para uma eventual necessidade de deslocamento
- Siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades competentes em caso de alerta ou evacuação
- Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199