Rios acima da cota de inundação, Guaíba em elevação e Vale do Sinos em alerta; veja a situação do acúmulo de chuva no RS

Guaíba está em elevação na Região das Ilhas, que tem alerta da Defesa Civil para risco de inundação. Jeff Botega / Grupo RBS

O Rio Grande do Sul segue enfrentando as consequências do grande volume de chuva dos últimos dias. Na contramão dos rios Caí, Taquari e dos Sinos, que registram declínio em alguns pontos, o nível de outros cursos d'água apresentou elevação durante a madrugada desta sexta-feira (24).

No início da manhã desta sexta, ao menos seis municípios gaúchos registraram leitos acima da cota de inundação. Por volta das 21h40min, o número caiu para quatro.

A seguir, veja como está a situação dos rios no Rio Grande do Sul, conforme levantamento da reportagem de Zero Hora atualizado às 22h40min desta sexta-feira. Os dados são do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), da Agência Nacional das Águas e da Rede Hidrometeorológica Nacional.

Cheias dos rios no RS

Rio dos Sinos

Taquara : 5m61cm | Cota de inundação: 6m

: 5m61cm | Cota de inundação: 6m Campo Bom : 6m51cm | Cota de inundação: 6m80cm

: 6m51cm | Cota de inundação: 6m80cm São Leopoldo: 4m41cm | Cota de inundação: 4m50cm

Rio Taquari

Lajeado : 14m01cm | Cota de inundação: 19m

: 14m01cm | Cota de inundação: 19m Taquari: 7m45cm | Cota de inundação: 8m50cm

Rio Caí

Montenegro: 5m70cm | Cota de inundação: 6m

Rio Uruguai

Porto Mauá : 10m59cm | Cota de inundação: 10m50cm

: 10m59cm | Cota de inundação: 10m50cm São Borja: 10m19cm | Cota de inundação: 9m

Rio Jacuí

Dona Francisca : 7m99cm | Cota de inundação: 7m50cm

: 7m99cm | Cota de inundação: 7m50cm São Jerônimo: 6m24cm | Cota de inundação: 4m64cm

Guaíba

Apresentou elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira e começou a avançar na Região das Ilhas. Confira a medição em diferentes pontos de Porto Alegre.

Usina do Gasômetro: 1m53cm | Cota de inundação: 2m60cm

1m53cm | Cota de inundação: 2m60cm Cais Mauá: 2m15cm | Cota de inundação: 3m

Projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que a cota de alerta na região, de 2m50cm, seja superada, com o Guaíba chegando a 2m70cm até sábado (25). A elevação do Guaíba ocorre devido ao escoamento das águas das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí.

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Catamarã suspenso

Por questões de segurança, a travessia de Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba foi suspensa na tarde de quinta-feira. A medida também é válida para esta sexta-feira.

Conforme a CatSul, que administra o serviço, a decisão ocorre devido "à presença de detritos no Guaíba, condição que compromete a segurança da navegação".

Famílias fora de casa

De acordo com a Defesa Civil do Estado, 1.880 pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul devido à cheia dos rios. O balanço, divulgado na noite de quinta-feira (23), indica 1.315 desabrigados e outros 565 desalojados.

O município mais afetado é Lajeado, onde 540 moradores precisaram ser acolhidos em abrigos públicos.

Orientações da Defesa Civil