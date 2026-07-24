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Rios acima da cota de inundação, Guaíba em elevação e Vale do Sinos em alerta; veja a situação do acúmulo de chuva no RS

Conforme a Defesa Civil, 1,3 mil pessoas estão fora de casa devido à elevação dos leitos

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Lucas de Oliveira

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