Rio Uruguai ultrapassa cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste

Água começou a subir na quarta-feira (foto) no cais do porto. Brigada Militar / Divulgação

O nível do Rio Uruguai ultrapassou a cota de inundação na tarde deste sábado (4) em São Borja, na Fronteira Oeste. Em medição realizada às 22h45min, a altura da água estava em 9,38 metros, ou seja, 38 centímetros acima da cota de inundação.

A tendência é de que rio siga subindo.

De acordo com o Coordenador da 6ª Regional de Proteção e Defesa Civil, Hélio Soares dos Santos Júnior, desde que a água começou a subir, na última quarta-feira, a área do cais já tinha pontos alagados. Quatro bares e um quiosque que ficam no cais do porto retiraram os seus materiais para escapar da cheia. E uma família de duas pessoas está abrigada em residência familiares.

Mais cedo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia emitido um alerta vermelho para risco muito alto de inundação na estação de monitoramento Passo São Borja, do Serviço Geológico Brasileiro.

Ainda segundo a Defesa Civil, mesmo atingido esse nível, não há expectativa de que pessoas sejam desalojadas. Ainda assim, abrigos foram preparados de forma preventiva na cidade.

Em novo comunicado no fim da tarde deste sábado, o órgão atualizou o alerta para "em inundação e lenta elevação". O risco "muito alto" para cheia em São Borja é válido até às 17h30min deste domingo (5).

De acordo com os dados de monitoramento do SGB, o Rio Uruguai está em elevação gradual desde a tarde do último domingo (28).