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Acima da cota
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Rio Uruguai ultrapassa cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste

Conforme dados do Serviço Geológico do Brasil, nível da água passou a marca limite dos nove metros na tarde deste sábado 

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Bruna Oliveira

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