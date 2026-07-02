Geral

Estado de atenção
Notícia

Rio Uruguai atinge cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste

Nível da água ultrapassou nove metros, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS