Rio Uruguai atinge cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste

Às 2h45min desta quinta-feira (2), o Rio Uruguai atingiu a cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), o nível da água chegou a 9m – marca limite. Três horas depois, às 5h45min, a medição indicou 9m02cm. Às 6h45min, o leito recuou um centímetro.

Apesar disso, o Corpo de Bombeiros do município informou que ainda não há relatos de alagamentos na região. Também não há reportes de estragos relacionados ao temporal em São Borja. Já na Região Norte, ao menos nove municípios registraram transtornos causados pela chuva.

De acordo com os dados de monitoramento do SGB, o Rio Uruguai está em elevação gradual desde a tarde do último domingo (28).

Durante a tarde de quarta-feira (1º), a Defesa Civil estadual emitiu alerta de risco muito alto para a elevação do Rio Uruguai.

A situação também preocupa a Defesa Civil de Porto Alegre, que alertou sobre a possibilidade de elevação no nível do Guaíba nos próximos devido ao grande volume de chuva na Região Norte.