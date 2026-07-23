Rio Jacuí sobe mais de um metro acima da cota de inundação e famílias deixam casas em São Jerônimo

Moradores começaram a deixar as casas nesta quinta-feira (23) em São Jerônimo, na Região Carbonífera, diante da elevação do Rio Jacuí.

Até o momento, segundo a Defesa Civil municipal, 27 pessoas ficaram desalojadas e duas desabrigadas pelo avanço das águas. Outras pessoas também estão deixando as residências por conta própria, com apoio de familiares e vizinhos.

Na cidade, o Rio Jacuí atingiu a cota de inundação no final da noite de quarta-feira (22). Na medição das 11h desta quinta, o nível chegou a 5m78cm — mais de um metro acima da cota de inundação, que é de 4m64cm.

A previsão da Defesa Civil municipal é de que o rio continue subindo até sexta-feira (24).

Famílias deixam casas

As regiões mais afetadas até o final da manhã eram os bairros Centro, Beira-Rio e Cidade Baixa, onde a água já avançava por algumas ruas e começava a entrar em comércios e residências.

Nessas localidades, próximas às margens do Jacuí, famílias retiravam pertences com ajuda de caminhões e reboques ao longo da manhã. O objetivo era evitar prejuízos caso o nível do rio continuasse subindo.

— A gente pega o encontro de dois rios: o Jacuí e o Taquari. Aí quando chove ou enche (o nível) nos dois é fatal, não tem muito o que fazer. É só sair e levar o que dá para não ter prejuízo — afirma Matheus Lima da Silva, 28 anos, enquanto retirava colchões de dentro de casa e colocava em um reboque, no bairro Cidade Baixa.

Além dos prejuízos materiais, a situação também traz lembranças negativas para quem foi afetado pela enchente histórica de 2024.

— Quando começa a subir a água assim, já dá uma tensão. Comecei a ficar preocupado com as pessoas que moram aqui quando me falaram que o rio estava subindo. A gente saiu daqui, mas outros ficaram — relata Nei Fortes, 76 anos, que morou por 47 na Rua Sete de Setembro, no Centro.

Segundo o caminhoneiro aposentado, a residência onde ele morava ficou totalmente submersa durante a cheia de 2024. Depois que a água baixou, a casa apresentou danos estruturais e precisou ser demolida.

Fortes, então, precisou se mudar com a esposa para uma casa de aluguel em uma área mais alta da cidade. Em janeiro deste ano, o residente foi contemplado com uma nova moradia pelo programa Compra Assistida, do governo federal, e passou a viver no bairro São Tomás, uma área que não costuma ser atingida pelas águas.