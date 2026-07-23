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Rio Jacuí sobe mais de um metro acima da cota de inundação e famílias deixam casas em São Jerônimo

Até o momento, 29 estão desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil municipal. A previsão é de que o rio siga subindo até sexta-feira

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Júlia Ozorio

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