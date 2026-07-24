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Rio Jacuí invade área urbana de Eldorado do Sul; famílias são retiradas de áreas de risco

Bairros Cidade Verde e Picada Norte são os mais afetados 

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Estfany Soares

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