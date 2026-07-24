Rio Jacuí invade área urbana de Eldorado do Sul; famílias são retiradas de áreas de risco

As águas do Rio Jacuí invadiram a área urbana de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, na tarde desta sexta-feira (24). Os principais pontos afetados até o momento são a Rua Z, localizada no bairro Cidade Verde, e a Rua Martinho Poeta, no bairro Picada Norte.
De acordo com a Defesa Civil, às 12h30min, o Rio Jacuí atingiu a cota de 3m36cm, provocando o transbordamento da calha.
O avanço da água à área urbana foi detectado pelos sensores de alagamento do Sistema Municipal de Detecção de Enchentes e Alagamentos (Simdea), segundo Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil do município.
As equipes de Eldorado do Sul trabalham na retirada de famílias das áreas de risco. De acordo com o último balanço divulgado, o município contabiliza 30 pessoas desalojadas.
Como medida preventiva, a prefeitura fechou a Unidade de Saúde da Família (USF), do bairro Picada em virtude do risco de inundação.
A Defesa Civil segue monitorando a situação e, até então, não houve a emissão de decreto de situação de emergência.
Orientações da Defesa Civil
- Evite transitar por áreas alagadas ou com acúmulo de água
- Não tente atravessar ruas, pontes ou passagens inundadas, a pé ou de veículo
- Moradores de áreas ribeirinhas e suscetíveis a alagamentos devem acompanhar os níveis dos rios e as atualizações dos órgãos oficiais
- Quem reside em área de risco deve manter documentos, medicamentos e itens essenciais organizados para uma eventual necessidade de deslocamento
- Siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades competentes em caso de alerta ou evacuação
- Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199