Cai para 9 mil o número de clientes sem luz após vendavais no RS 

Alerta para temporais segue máximo até a próxima terça-feira (. Duda Fortes / Agencia RBS

Caiu para pouco mais de 9 mil o número de consumidores sem energia elétrica na noite deste sábado (18) devido à chuva e aos vendavais que atingem o Estado. São 5.797 clientes com os serviços interrompidos na área de abrangência da CEEE Equatorial e 3.296 na área da RGE, conforme atualização das 20h30min. Às 18h, chegaram a 18,2 mil os clientes no escuro em diversas regiões.

Pelo menos 18 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em razão da chuva e do vento no Estado nas últimas 24 horas. O alerta para temporais segue máximo em todo o Rio Grande do Sul até terça-feira (21).

Entre as cidades que registraram rajadas superiores a 80km/h, estão Aceguá, Arroio Grande e Agudo, configurando ventania fortíssima. Herval, Santa Maria, São José dos Ausentes, e Jaguarão registraram velocidades acima dos 70km/h.