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Cai para 9 mil o número de clientes sem luz após vendavais no RS 

Pelo menos 18 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em razão da chuva e do vento no Estado nas últimas 24 horas

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Bruna Oliveira

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