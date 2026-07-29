Geral

Após chuva 
Notícia

Rio dos Sinos estabiliza acima da cota de inundação, mas pode atingir pico na sexta-feira em São Leopoldo

Projeção da prefeitura indica que nível pode alcançar entre 5m10cm e 5m30cm

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Airton Lemos

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