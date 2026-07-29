Rio dos Sinos estabiliza acima da cota de inundação, mas pode atingir pico na sexta-feira em São Leopoldo

Alagamento na Rua da Praia, no Bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Airton Lemos / Grupo RBS

O Rio dos Sinos apresenta estabilidade em São Leopoldo, mas pode atingir o pico da cheia na sexta-feira (31), conforme projeção divulgada pela prefeitura. Mesmo com a redução da chuva prevista para os próximos dias, o nível deve continuar elevado devido ao volume de água que chega das regiões mais altas da bacia.

Segundo a prefeitura, o Rio dos Sinos pode alcançar entre 5m10cm e 5m30cm na sexta. O plano de contingência prevê que, a partir de 5m10cm, a água começa a atingir a Rua Alberto Ramos e o bairro São Geraldo.

Na medição mais recente, o rio estava em 4m76cm na estação Ponte 25 de Julho. O nível caiu 1 centímetro em relação ao registro das 14h15min, quando marcava 4m77cm, mas permanece 26 centímetros acima da cota de inundação, estabelecida em 4m50cm.

Até a publicação desta matéria, e conforme o boletim municipal, os alagamentos se restringiam às ruas da Praia e das Camélias.

Também há alerta para alagamentos nas áreas próximas aos arroios Manteiga, Cerquinha e Gauchinho. A elevação do Rio dos Sinos pode dificultar o escoamento desses cursos d’água, fenômeno conhecido como efeito de remanso.

Chuva chega a 99mm em 72 horas

São Leopoldo registrou 52 milímetros de chuva nas 24 horas anteriores ao boletim divulgado pela manhã. O acumulado em 72 horas chegou a 99mm.

Na terça-feira (28), um morador foi resgatado em uma área alagada. O atendimento foi realizado por equipes da prefeitura. Nesta quarta (29), um deslizamento de terra deixou a Avenida Mauá com meia pista interditada. Ninguém ficou ferido ou precisou deixar o local.

Segundo o município, todas as casas de bombas e bombas anfíbias estão funcionando. A casa de bombas da Avenida João Corrêa opera alternadamente com quatro ou cinco equipamentos, de acordo com a demanda.

A previsão da prefeitura indica chuva fraca e isolada na quinta-feira (30), com acumulado de até 5mm. Na sexta-feira, quando o rio deve atingir o pico, a expectativa é de tempo firme.