Região Metropolitana registra alagamentos e famílias deixam casas: "Não sabemos mais a proporção que a água vai atingir"

O Rio Jacuí atingiu a cota de inundação na madrugada desta quinta-feira (30) em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Durante a manhã, a prefeitura emitiu alerta para moradores de duas áreas ribeirinhas, nos bairros Cidade Verde e Picada. A situação é uma consequência do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias.

Conforme os moradores da Rua Z, no Cidade Verde, a água começou a avançar por volta das 8h. Este é um dos pontos considerados críticos. Na Avenida Martinho Poeta, no bairro Picada, o nível do rio também ultrapassou a marca de inundação no final da manhã.

A frente de um condomínio ficou tomada pela água. A Defesa Civil projeta um pico de elevação das águas até a noite, como reflexo das cheias em outras partes do Estado.

— A preocupação é que a gente não sabe o limite que a água vai chegar. Antes de 2024, a gente se preparava para um metro, um metro e pouco. Agora não sabemos mais a proporção que a água vai atingir. Então, dá um limite e a gente já sai porque eu não sei se vai ter como sair depois — relata a moradora Querlen Bittencourte, de 39 anos.

Pelo menos 30 famílias de Eldorado já pediram ajuda para sair de casa ou retirar pertences. Além disso, a Defesa Civil recebeu 230 chamados de solicitação de paletes para erguer os móveis no interior da residência.

De acordo com a prefeitura, a situação de alerta de inundação é uma consequência do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias, o que provocou a elevação acentuada do nível dos rios e a saturação das áreas de amortecimento ao redor do município, como várzeas e banhados.

Entre os moradores que decidiram sair de casa no bairro Cidade Verde, estava o casal Claudia Storck, 50 anos, e João Maia, de 65. Eles contaram com o auxílio de um caminhão para retirar móveis de casa.

— Não é a primeira, nem a segunda vez. Tu arruma, reforma e de repente a água suja vai entrando dentro de casa. Fora os bichinhos que tem que estar tirando — relatou Claudia enquanto colocava um gata e um cachorro da família no carro para sair.

Após a enchente de 2024, o município construiu 40 metros quadrados de galerias em um sistema de proteção contra cheias. São dois conjuntos de 20 metros quadrados em cada alça de acesso à BR-290, nas ruas dos Pilares e Gabriela Nascimento.

A maior vazão da água do Jacuí em direção ao Guaíba reduziu o impacto de inundações menores que costumavam afetar principalmente os bairros Picada Norte, Cidade Verde e Vila da Paz. Desta vez, prefeitura e Defesa Civil também utilizaram dois tratores com bombas para auxiliar a vazão da água nas galerias no bairro Picada, embaixo da ponte do Rio Jacuí.

Ilhas de Porto Alegre

Em Porto Alegre, segundo a Defesa Civil municipal, o pior cenário é na Ilha Grande dos Marinheiros. O braço norte da ilha já apresentava alagamentos nesta quinta-feira, especialmente nas ruas que margeiam o Guaíba.

A Rua Nossa Senhora Aparecida já tem pontos em que a água chega na metade da canela. Segundo relato de moradores, há casas em área de mais difícil acesso com água no pátio. No entanto, a situação é considerada normal para esta época do ano.

Conforme o diretor da Defesa Civil da Capital, coronel Evaldo Rodrigues, não há previsão de vento sul, que represa o Guaíba. Nesta quinta-feira o vento era leste e, a partir de sexta-feira (31), a previsão indica vento nordeste mais intenso, o que deverá auxiliar no escoamento do rio para a Lagoa dos Patos.

Famílias fora de casa em Alvorada

A retirada de moradores de áreas com maior risco em Alvorada começou na semana passada. Ao menos 22 famílias (51 pessoas) solicitaram apoio da prefeitura para sair das residências e foram encaminhadas para casas de familiares ou amigos.

Na quarta (29), as primeiras famílias foram para o abrigo municipal, que fica no Ginásio Tancredo Neves. Nesta quinta (30), o local reunia quatro famílias (oito pessoas).

Também nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente passou a auxiliar na retirada de animais de casas alagadas. Segundo o secretário Cristiano Holstein, os bichinhos são de moradores que precisam ou precisaram sair das residências e não tiveram como levá-los. A Defesa Civil do município foi avisada e a secretaria iniciou o trabalho.

O secretário reforça, porém, que a ideia não é recolher os animais, mas, sim, acolher durante o período em que não podem ficar com a família. No abrigo municipal, por exemplo, não é possível manter os bichinhos. Fiscais ambientais da secretaria atuam também para verificar se os moradores não estão apenas se desfazendo dos cachorros ou dos gatos, já que não é esse o propósito do serviço.

Holstein destaca que o ideal é que as famílias saiam de casa já com os bichinhos ou, pelo menos, não os deixem presos. Até a tarde desta quinta, a secretaria já havia buscado ao menos 16 animais. Os que não têm como ir para os lugares onde estão as famílias ficarão temporariamente na unidade de saúde animal da prefeitura.

Ruas alagadas

De acordo com o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Alvorada, tenente-coronel Márcio Leandro Silva da Silva, a água que tem invadido principalmente os bairros Americana e Sumaré vem da área de várzea do Rio Gravataí. Essa água, em certo ponto, encontra o Arroio Feijó, fazendo com que fique elevado. Além disso, em algumas ruas, a água está voltando pelo bueiro, que não dá conta de levar todo o volume.

As principais vias com alagamentos são: Avenida Beira-Rio e as ruas Americana, Marquês do Pombal e Anita Garibaldi. Em alguns pontos, a água bate no joelho. Zero Hora também avistou alagamentos, mais baixos, em vias próximas dessas quatro, por conta da falta de vazão dos bueiros.

Embora já tenha vivenciado alagamentos com frequência na rua onde mora no bairro Americana, Paulo Patrício, 62 anos, diz não se acostumar com o cenário.

— A gente vive uma constante agonia. Não dorme direito, é complicada a situação. Tu não costuma, tu aprende a conviver com isso, mas acostumar é difícil. Entra governo, sai governo e ninguém faz nada, nunca sai do papel — desabafa ele, que afirma já ouvir há anos sobre a construção de um dique na região.

De forma preventiva, segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil do município, além da retirada de moradores, foram feitas ações de hidrojateamento, limpeza e desobstrução de bueiros e de arroios, canalização, criação de um gabinete de gerenciamento de crise, preparação de abrigo e avisos nas comunidades sobre o que viria a acontecer.

Em Alvorada, o nível do Rio Gravataí segue no patamar normal nesta quinta. Na medição das 17h30min, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o nível estava em 4m32cm — a cota de inundação é de 5m.

Rio acima da cota de inundação em Gravataí

Em Gravataí, por outro lado, o nível do rio já ultrapassou a cota de inundação. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Emílio Barbosa Teixeira, a área mais impactada por alagamentos é a Vila Rica, de onde oito pessoas chegaram a ser retiradas e levadas para casas de parentes nos dias de chuva mais intensa. No local, a água vem do Arroio Barnabé, que é ligado ao Rio Gravataí.

Na Vila Rica, a moradora Silvia Dutra, 58 anos, conta que a água na rua chegou a atingir a altura da canela, mas que, a partir da virada de quarta para quinta-feira, começou a baixar.

— Aqui (na casa), ela não chegou a entrar, mas ela estava beirando, até achei que nós íamos acordar nadando. Mas, graças a Deus, ela foi embora. Para onde? Eu não sei — relatou.

Silvia não nega ter o desejo de conseguir se mudar:

— Querer sair, a gente quer. Mas onde as minhas filhas estão também tem água. Elas moram na parte de baixo do Sarandi.

Em Gravataí, as localidades de Itatiaia, Jardim do Cedro e Morungava também registraram alagamentos.