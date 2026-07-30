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Após chuva intensa
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Região Metropolitana registra alagamentos e famílias deixam casas: "Não sabemos mais a proporção que a água vai atingir"

Cenário de alerta ocorre também na Ilhas dos Marinheiros, em Porto Alegre; saiba como está situação em Alvorada, Eldorado e Gravataí

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Rochane Carvalho

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Isadora Garcia

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