Região do RS entra em alerta vermelho para tempo severo

Rajadas de vento poderão variar entre 70 e 90 km/h. Defesa Civil / Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou a previsão de tempestade e rajadas de vento. A Região Oeste entrou em alerta vermelho para tempo severo.

Os dias mais críticos são sábado (18) e domingo (19), quando haverá tempestade forte e rajadas de vento acima de 90 km/h.

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No sábado (18), existe a possibilidade de microexplosões e tornados, com ventos de 150 km/h a 200 km/h nas regiões Oeste, Central e Campanha, segundo a Defesa Civil

🎐 O que é um tornado

Um tornado é uma coluna de ar que gira muito rapidamente no seu eixo, ao mesmo tempo em que se desloca. A ocorrência é sempre bastante pontual, podendo afetar, por exemplo, somente uma localidade dentro de um município. A velocidade do vento em um tornado supera os 100 km/h.

Rajadas de vento de quase 95 km/h

Em meio aos alertas, Panambi, no noroeste do Estado, registrou rajadas de vento de 94,8 km/h.

Em Aceguá, na Campanha, foram 88,6 km/h. Na região, há registro de falta de luz. Em Bagé, onde o vento chegou a 77,4 km/h, a CEEE Equatorial contabiliza 96 ocorrências na rede elétrica, com 815 unidades consumidoras sem luz. Em Pinheiro Machado, foram registradas 22 ocorrências, com 30 pontos sem energia.

A previsão indica que a ventania vai aumentar, podendo ter rajadas de até a 100 km/h nas próximas horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que lançou três alertas de tempo severo para o Rio Grande do Sul, as regiões Sul, Central e Campanha são as que mais devem ser atingidas pelos temporais.

Vento Norte

O vento Norte é o que está em atuação nesta sexta-feira no Estado. Ele é caracterizado por rajadas fortes, aumento repentino de temperatura e queda na umidade do ar devido ao relevo.

Segundo o meteorologista Cléo Kuhn, em explicação durante o programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, "geralmente, o vento Norte provoca estragos no centro do Estado".

— Esses estragos não são maiores do que os provocados pelos ventos de torção, que são aqueles provocados pela nuvem cumulonimbus. Isso porque esse vento sopra só de Norte. Então, às vezes, ele verga alguma coisa, depois volta.

Segundo Kuhn, o pior é o vento de torção, o mesmo que atingiu Eldorado do Sul na última semana e provocou queda de árvores, postes e destelhamentos.

— A gente pode ter (vento de torção) quando se formarem as nuvens cumulonimbus, o que pode ter, principalmente, amanhã e domingo — alerta.

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