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Região do RS entra em alerta vermelho para tempo severo

Defesa Civil prevê queda de granizo, rajadas de vento e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha e Sul

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