Queda de granizo atinge cidades no norte e noroeste do RS; veja vídeo

Mais de 10 municípios do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul registraram queda de granizo nesta terça-feira (28).
Entre as localidades mais afetadas está a cidade de Ubiretama, no Noroeste, onde pelo menos 350 casas foram danificadas pela chuva de pedra, assim como duas escolas e um prédio público.
De acordo com a Comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar em Santa Rosa, Lisiane Cassol dos Santos, ao menos 2,1 mil pessoas foram afetadas pelo fenômeno na cidade.
— Nós temos aqui contabilizados aproximadamente 350 casas que foram atingidas pelo granizo, temos 2,1 mil pessoas aproximadamente que foram atingidas. E essas pessoas nesse momento elas estão sendo transferidas para um abrigo — afirmou em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta terça.
No Noroeste, cidades como Pejuçara, Ijuí, Candido Godói e Redentora também reportaram ocorrências.
Norte
Em Cerro Grande, no Norte, a precipitação de granizou durou cerca de 10 minutos, deixando estragos em localidades como Linha Sella e Linha Barra do Bugre.
Os danos ainda são contabilizados, no entanto, segundo o prefeito, Álvaro Decarli, equipes da Defesa Civil e da prefeitura estão distribuindo lonas para residências que ficaram danificadas. Até o momento, não há registro de feridos.
Situação similar ocorreu em Liberato Salzano, onde o temporal com pedras durou poucos minutos e foi observado em todo o município. O fenômeno com maior intensidade ocorreu na Linha Dinoca, onde as pedras chegaram ao tamanho de ovos. Os principias estragos na cidade foram registrados em lavouras de fumo.
Cidades como Erval Seco, Pontão, Novo Tiradentes do Sul, Campinas do Sul, Jaboticaba e Constantina, todos da região Norte, também tiveram ocorrência de granizo e contabilizaram danos materiais.