Queda de granizo atinge cidades no norte e noroeste do RS; veja vídeo

Mais de 10 municípios do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul registraram queda de granizo nesta terça-feira (28).

Entre as localidades mais afetadas está a cidade de Ubiretama, no Noroeste, onde pelo menos 350 casas foram danificadas pela chuva de pedra, assim como duas escolas e um prédio público.

De acordo com a Comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar em Santa Rosa, Lisiane Cassol dos Santos, ao menos 2,1 mil pessoas foram afetadas pelo fenômeno na cidade.

— Nós temos aqui contabilizados aproximadamente 350 casas que foram atingidas pelo granizo, temos 2,1 mil pessoas aproximadamente que foram atingidas. E essas pessoas nesse momento elas estão sendo transferidas para um abrigo — afirmou em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite desta terça.

No Noroeste, cidades como Pejuçara, Ijuí, Candido Godói e Redentora também reportaram ocorrências.

Norte

Mais de 10 municípios do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul registraram queda de granizo. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Em Cerro Grande, no Norte, a precipitação de granizou durou cerca de 10 minutos, deixando estragos em localidades como Linha Sella e Linha Barra do Bugre.

Os danos ainda são contabilizados, no entanto, segundo o prefeito, Álvaro Decarli, equipes da Defesa Civil e da prefeitura estão distribuindo lonas para residências que ficaram danificadas. Até o momento, não há registro de feridos.

Situação similar ocorreu em Liberato Salzano, onde o temporal com pedras durou poucos minutos e foi observado em todo o município. O fenômeno com maior intensidade ocorreu na Linha Dinoca, onde as pedras chegaram ao tamanho de ovos. Os principias estragos na cidade foram registrados em lavouras de fumo.