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Queda de granizo atinge cidades no norte e noroeste do RS; veja vídeo

Ao menos 350 casas foram danificadas em Ubiretama

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Júlia Ozorio

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Eduardo Krais

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