Uma ponte da cidade de Feliz, no Vale do Caí, teve as cabeceiras levadas pela água em meio aos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Uma das laterais da estrutura cedeu durante a noite de terça-feira (21), e a outra por volta do meio-dia desta quarta (22).

A travessia une as localidades de Arroio Feliz e Picada Cará. O local estava interditado desde as 21h de terça em razão do nível da água. Não houve feridos.

Nomeada Ponte da Felizcidade, o trecho havia sido reinaugurado em março, após revitalização. A estrutura de 54 metros de extensão e 10 metros de largura, projetada para permitir inclusive o tráfego de veículos pesados, cedeu quando o rio ultrapassou a cota de atenção de 5 metros. Na região, o Caí não chegou ao nível de inundação, segundo a prefeitura.

Nomeada Ponte da Felizcidade, o trecho havia sido reinaugurado em março após revitalização. Prefeitura de Feliz / Divulgação

A passagem foi criada de forma provisória após a ponte sobre o Rio Caí que ficava na RS-843 ser levada pela correnteza na enchente de maio de 2024. A obra foi realizada através de mobilização da comunidade, que reuniu doações e colaborou com arrecadação de recursos.