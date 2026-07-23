Geral

Cidade de Feliz
Notícia

Quatro meses após reinauguração, parte de ponte é arrastada pela água no Vale do Caí

Travessia, que une as localidades de Arroio Feliz e Picada Cará, foi construída com recursos da comunidade depois da enchente de 2024

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maria Fernanda Freire

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS