Projeto Comprova lança programa de treinamento e investigação focado em golpes virtuais e desinformação financeira

Diante do crescimento exponencial de fraudes virtuais e do uso malicioso de tecnologias como inteligência artificial e deepfakes, o Projeto Comprova — iniciativa colaborativa liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) — lança um programa especial voltado à investigação de golpes digitais e desinformação financeira.

A ação conta com o apoio do TikTok e abrange o treinamento de profissionais, além de um curso gratuito de capacitação aberto a jornalistas e estudantes de comunicação.

A urgência da pauta é reforçada por dados recentes: 83,2% dos brasileiros afirmam ter medo de serem vítimas de fraudes financeiras pela internet ou pelo celular, o que os coloca à mesma altura do medo de crimes violentos, como o roubo à mão armada (82,3%).

O dado integra o relatório "Medo do crime e eleições 2026: os gatilhos da insegurança", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha.

Além disso, um levantamento anterior do instituto de pesquisa, divulgado em 2025, apontou que "um em cada três brasileiros sofreu algum golpe financeiro virtual com prejuízo nos últimos 12 meses".

O quadro se agrava com o uso intensivo de ferramentas de IA para criação de conteúdos sintéticos. Para a presidente da Abraji, Ana Carolina Moreno, o impacto da produção de desinformação com inteligência artificial é especialmente danoso no Brasil:

— Organizações internacionais como a OCDE já alertaram que a população brasileira tem mais dificuldade de reconhecer conteúdos verídicos e falsos do que a média da população mundial.

Fenômenos como o uso intensivo de redes sociais e o estímulo a aplicativos de mensagens instantâneas, com pacotes de consumo gratuito oferecidos pelas operadoras de telefonia, tornam as pessoas mais suscetíveis a uma série de golpes. Por isso, o papel do jornalismo como serviço público é ainda mais relevante, explica ela.

Nesta quarta-feira (29), na véspera do 21º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abraji na UNIP Paraíso, em São Paulo, um grupo de 12 jornalistas selecionados de todas as regiões do país participa de um treinamento presencial especializado.

Ao longo dos próximos três meses, esses profissionais atuarão na produção de investigações e de materiais explicativos voltados a orientar o público e a desmantelar esquemas fraudulentos. Todo o conteúdo gerado será distribuído pelos canais do Comprova e republicado pelos veículos de comunicação que integram a coalizão. O projeto conta com o apoio do TikTok.

— Estamos muito orgulhosos do lançamento desta parceria com o Comprova. Para nós, é fundamental empoderar nossa comunidade com fontes de informação confiáveis para que saibam identificar conteúdos fraudulentos na plataforma. Acreditamos que, quando as pessoas se sentem seguras, a criatividade, a descoberta e o aprendizado podem continuar no centro da experiência no TikTok — afirma Gustavo Rodrigues, líder de Políticas Públicas para Segurança do TikTok no Brasil.

Em agosto, o projeto expandirá seu alcance com o lançamento de um curso gratuito na Academia Abraji, que oferecerá ferramentas e metodologias para que jornalistas de todo o país aprendam a investigar fraudes no ambiente digital e a desmascarar conteúdos enganosos gerados por IA.

— O Projeto Comprova já treinou cerca de 500 jornalistas na última década para produzirem jornalismo de alta qualidade e rigor na investigação. Saber que ele segue de pé e está ampliando sua rede de repórteres qualificados é uma grande alegria para a Abraji — conclui Ana Carolina Moreno.

O Projeto Comprova é uma coalizão colaborativa sem fins lucrativos que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para investigar informações suspeitas sobre políticas públicas, eleições e segurança digital.