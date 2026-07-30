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Presidente da Transparência Internacional: IA fortalece combate à corrupção, mas uso em fake news ameaça democracias

Presidente da entidade internacional, François Valérian participou de atividade com o governo do RS para incentivo às práticas de transparência

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Gabriel Jacobsen

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