Presidente da Transparência Internacional: IA fortalece combate à corrupção, mas uso em fake news ameaça democracias

Francês elogiou uso da IA para interpretar dados, mas defendeu que haja transparência em relação a algoritmos. Mauricio Tonetto/Secom / Divulgação

A inteligência artificial oferece novas e potentes ferramentas para o combate à corrupção, por um lado, enquanto simultaneamente amplia os riscos para as democracias pelas possibilidades que oferece para a produção de desinformação.

A avaliação é do presidente da Transparência Internacional, o francês François Valérian, que participou de agenda em Porto Alegre, na quarta-feira (29).

Em conversa com ZH, Valérian fez três apontamentos sobre o avanço das IA. O primeiro é de que, com auxílio de agentes de IA é possível analisar grandes quantidades de dados que facilitam a identificação de crimes, como o de corrupção.

A inteligência artificial é um instrumento para nós que lutamos contra a corrupção, pois permite à Transparência Internacional e aos seus braços locais analisar uma quantidade enorme de dados que os seres humanos não conseguiriam FRANÇOIS VALÉRIAN Presidente da Transparência Internacional

Valérian trouxe o exemplo da cooperação regional na Amazônia entre as filiais da entidade no Brasil, no Peru, no Equador e na Colômbia:

— Essa rede que formamos utiliza um algoritmo de inteligência artificial para detectar padrões de desmatamento ilegal promovido pelo crime organizado — apontou.

Desinformação

A faceta preocupante das IAs, para o presidente da Transparência Internacional, é o seu uso para a produção e disseminação de desinformação, como em fake news. Para Valérian, esta deveria ser uma preocupação em comum entre todos que "lutam pela democracia", como ativistas e jornalistas.

Quando a IA é utilizada para fins de desinformação ou manipulação, ela representa um perigo extremo para a democracia. Precisamos de transparência em relação aos algoritmos utilizados e, de forma mais concreta, precisamos combater as campanhas de desinformação. FRANÇOIS VALÉRIAN Presidente da Transparência Internacional