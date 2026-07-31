Prazo para regularizar licenciamento de veículos termina nesta sexta-feira; saiba como fazer

O prazo para regularizar o licenciamento anual obrigatório para os veículos registrados no Rio Grande do Sul termina nesta sexta-feira (31). Após a data, motoristas só poderão circular em posse do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), emitido para o exercício 2026. Do contrário, estarão sujeitos a multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Como concluir o licenciamento
Para quitar o licenciamento, primeiro é necessário estar com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pago e regularizar multas vencidas.
Além disso, é preciso verificar se existem pendências administrativas ou judiciais envolvendo o veículo, como comunicação de venda, vistoria em aberto e bloqueio judicial. As informações podem ser consultadas na Central de Serviços do DetranRS, utilizando conta gov.br.
Com tudo verificado, basta pagar a taxa de licenciamento, no valor de R$ 114,09.
Como pagar
A taxa pode ser paga de duas maneiras:
- Presencial: em agências do Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Lotéricas da Caixa Econômica Federal: basta informar a placa e o Renavam do veículo
- Pix: neste caso é preciso gerar a chave para o pagamento nos canais oficiais, no portal rs.gov.br, Central de Serviços do DetranRS, site ou aplicativo do IPVA da Secretaria da Fazenda (Sefaz)
Como acessar o CRLV
Após os débitos quitados, o proprietário do veículo pode consultar o documento diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil.
O CRLV digital pode ser compartilhado com outras pessoas que utilizam o mesmo veículo pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de impressão.
No entanto, caso queira o documento físico, o motorista pode consultar o arquivo para impressão tanto no aplicativo quanto na Central de Serviços do site do DetranRS, ou no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.