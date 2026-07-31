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Prazo para regularizar licenciamento de veículos termina nesta sexta-feira; saiba como fazer

Motoristas que circularem sem documento em dia estarão sujeitos a multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação

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