Prazo para regularizar licenciamento de veículos termina nesta sexta-feira; saiba como fazer

Licenciamento anual é obrigatório. Porthus Junior / Agencia RBS

O prazo para regularizar o licenciamento anual obrigatório para os veículos registrados no Rio Grande do Sul termina nesta sexta-feira (31). Após a data, motoristas só poderão circular em posse do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), emitido para o exercício 2026. Do contrário, estarão sujeitos a multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como concluir o licenciamento

Para quitar o licenciamento, primeiro é necessário estar com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pago e regularizar multas vencidas.

Além disso, é preciso verificar se existem pendências administrativas ou judiciais envolvendo o veículo, como comunicação de venda, vistoria em aberto e bloqueio judicial. As informações podem ser consultadas na Central de Serviços do DetranRS, utilizando conta gov.br.

Com tudo verificado, basta pagar a taxa de licenciamento, no valor de R$ 114,09.

Como pagar

A taxa pode ser paga de duas maneiras:

Presencial: em agências do Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Lotéricas da Caixa Econômica Federal: basta informar a placa e o Renavam do veículo

em agências do Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Lotéricas da Caixa Econômica Federal: basta informar a placa e o Renavam do veículo Pix: neste caso é preciso gerar a chave para o pagamento nos canais oficiais, no portal rs.gov.br, Central de Serviços do DetranRS, site ou aplicativo do IPVA da Secretaria da Fazenda (Sefaz)

Como acessar o CRLV

Após os débitos quitados, o proprietário do veículo pode consultar o documento diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil.

O CRLV digital pode ser compartilhado com outras pessoas que utilizam o mesmo veículo pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de impressão.