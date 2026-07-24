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Fígado gordo de pato ou ganso

Prato francês foie gras passa a ser proibido no Brasil; entenda o que motivou a decisão

Lei sancionada pelo presidente Lula nesta sexta-feira prevê pena para quem descumprir proibição, equiparando técnica para produzir o alimento a maus-tratos

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Estadão Conteúdo

Eduardo Rodrigues

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS