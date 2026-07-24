Prato francês foie gras passa a ser proibido no Brasil; entenda o que motivou a decisão

Prato é uma iguaria da culinária francesa. M.studio / Adobe Stock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 15.475, que proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (24) inclui, mas não se limita, à produção e à comercialização de foie gras, prato da culinária francesa feito com fígado gordo de pato ou ganso, in natura ou enlatado.

"Para efeitos desta lei, alimentação forçada refere-se a qualquer método, mecânico ou manual, que consista em forçar a ingestão de alimento ou de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal, utilizando-se de qualquer tipo de petrechos para despejar o alimento diretamente na garganta, no esôfago, no papo ou no estômago do animal", diz o texto.

O descumprimento da lei poderá acarretar em prisão de três meses a um ano e multa, o mesmo previsto em casos de maus-tratos a animais.

O que é o foie gras

O foie gras é um prato francês, que é produzido com a técnica gavage, que consise em forçar o animal a comer mais que o normal, utilizando um tubo metálico, para expandir o fígado.

O processo é realizado duas vezes por dia, de duas a quatro semanas antes do abate. Com essa técnica, o fígado do animal pode crescer até 10 vezes o tamanho normal, que pode causar dor, alterações no metabolismo e estresse térmico.

A gavage é o único método viável comercialmente para produzir a iguaria atualmente.

Projeto de lei

O projeto de lei foi apresentado há seis anos no Senado. A proposta foi analisada em caráter conclusivo, ou seja, como foi aprovada sem alterações pelas comissões permanentes da Câmara, seguiu para sanção presidencial.

Segundo o relator do projeto, o deputado Fred Costa (PRD-MG), a técnica pode aumentar em até 25 vezes a taxa de mortalidade dos animais.

O autor do projeto, o senador Eduardo Girão (Novo-CE), afirmou que as práticas são vistas por muitos como cruéis, e a comercialização dos produtos obtidos já é proibida em alguns países, como Argentina, Austrália e Índia.

— A cidade de São Paulo aprovou, em 2015, lei municipal que proibia a produção e a comercialização de foie gras, mas a norma foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça ao entender que não cabe ao poder municipal legislar sobre o comércio de um tipo específico de produto, e sim à União — disse Eduardo Girão.