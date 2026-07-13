Polícia investiga origem de crânio encontrado em parada de ônibus em São Leopoldo

Crânio foi encontrado em parada de ônibus em São Leopoldo. Polícia investiga de onde veio. Júlia Taube / Grupo RBS

Um crânio foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13) no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos. A caixa óssea foi avistada por um pedestre em uma parada de ônibus na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, próximo ao número 189.

De acordo com o delegado Ericson Mota, tudo indica que se trate de parte de uma ossada humana. A hipótese é que tenha sido retirada de algum cemitério da região, já que resultados preliminares da perícia indicam que é um crânio antigo. Ainda não se sabe se é de um homem ou uma mulher.

Uma pessoa que passava pela calçada avistou o crânio em um saco em cima de uma mochila. O pedestre acionou a Guarda Municipal e o local foi isolado.

Inicialmente, a Brigada Militar chegou a cogitar se tratar de um crânio de laboratório, já que, a princípio, apresentava marcas de caneta. Para a Polícia Civil, essa hipótese perdeu força porque o crânio continha algodão nas fossas nasais.