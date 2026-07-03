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Prisão preventiva
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Polícia indicia por homicídio qualificado organizadora de evento que terminou com morte de jovem jogada sem corda de rope jump

Investigação entendeu que Evelyne dos Santos Gonçalves, 43 anos, tinha o dever jurídico de evitar o resultado

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Zero Hora

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