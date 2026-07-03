Polícia indicia por homicídio qualificado organizadora de evento que terminou com morte de jovem jogada sem corda de rope jump

Maria Eduarda Rodrigues freitas morreu após ser lançada sem cordas durante uma prática de rope jump. Wesley Almeida / EPTV

A Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta quarta-feira (1°) o segundo inquérito sobre a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, que foi lançada sem cordas durante prática de rope jump. O caso aconteceu em 13 de junho em Limeira, no interior de São Paulo.

A organizadora e administradora do evento, identificada como Evelyne dos Santos Gonçalves, 43 anos, foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. A polícia pediu a a conversão de sua prisão temporária, em 20 de junho, em prisão preventiva. As informações são do g1.

Segundo a polícia, por integrar o núcleo organizacional responsável pelo evento, ela tinha o dever jurídico de evitar o resultado, assumindo o risco ao manter a atividade em condições precárias.

Primeiro inquérito

Ao fim do primeiro inquérito, três instrutores ligados diretamente ao salto foram indiciados por homicídio com dolo eventual. São eles que aparecem em um vídeo lançando Maria Eduarda da ponte.

Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 anos

Maicon Fernandes Cintra, 42

Vitor de Freitas Gonçalves, 27

Eles estão presos preventivamente desde 22 de junho. Os três tiveram a prisão convertida em preventiva e foram transferidos do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba para o CDP II de Guarulhos.

Contraponto

O que diz a defesa de Evelyne

Em nota, a defesa de Evelyne afirmou que recebeu a conclusão do inquérito com respeito, mas discorda do indiciamento.

"As teses defensivas serão apresentadas no momento oportuno, confiando que, ao final, os fatos serão devidamente esclarecidos, observando o devido processo legal e a presunção de inocência", informou o advogado Maurício Marchiori.

O que diz a defesa de Luis Felipe e Maicon Fernandes

Na ocasião do indiciamento por dolo eventual dos instrutores, o advogado Rafael Gomes dos Santos afirmou que o entendimento da defesa é que trata-se de homicídio culposo. "Eles jamais tiveram a intenção ou sequer correram o risco de matar", diz o documento.

O que diz a defesa de Vitor de Freitas Gonçalves

Na ocasião do indiciamento por dolo eventual dos instrutores, os advogados Jader Santos e Olga Popoviche sustentaram que houve "relevantes divergências técnicas em relação à capitulação atribuída ao caso, especialmente no que se refere à caracterização do dolo eventual, questão que será enfrentada oportunamente pelas vias processuais adequadas".

Relembre o caso

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas saiu de Jandira, na Grande São Paulo, para participar de uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto. Antes do salto, publicou registros da chegada ao local, das pulseiras de identificação e de representantes da empresa saltando com equipamentos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Maria Eduarda sendo carregada até a plataforma por integrantes da equipe responsável pela atividade. Na sequência, ela é lançada. Instantes depois, pessoas que acompanhavam o salto gritam frases como “a corda” e “gente, a corda”, ao perceberem que o equipamento não havia sido conectado.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha mostrou aos policiais um vídeo do momento da queda. No registro, três pessoas, apontadas como integrantes da empresa responsável pelos saltos, erguem a vítima acima da cabeça e a arremessam da ponte. O documento afirma que não havia equipamento de segurança conectado e que a jovem foi lançada em queda livre.